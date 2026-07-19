Conflicto entre Estados Unidos e Irán aumentaría precios del combustible la próxima semana

El reactivado escenario bélico en medio oriente, a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, y el derivado aumento en los precios del petróleo generarían una nueva alza en los precios del combustible en el próximo ajuste de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), revirtiendo parte de la fuerte baja aplicada la semana pasada

El escenario internacional cambió drásticamente luego de que Washington retomara las ofensivas contra Irán, mientras Teherán respondió con nuevos ataques y restricciones a la principal ruta del comercio mundial de crudo. Este viernes, el barril Brent subió 4,63% hasta los 88 dólares, impulsado por la incertidumbre sobre el suministro.

Hace apenas una semana, el panorama era opuesto: el petróleo llegó a cotizar cerca de los 70 dólares por barril gracias a un memorando de entendimiento entre ambos países, lo que permitió a Enap anunciar bajas de hasta $ 150 pesos (en el caso del diésel). Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump dio por terminado el acuerdo, reimpuso un cerco naval y Teherán volvió a declarar cerrado el estratégico paso. En el sexto día consecutivo de ataques, Irán afirmó haber destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Catar.

Solo durante esta mañana, el ejército de Irán atacó con drones dos bases militares estadounidenses en Kuwait durante este domingo 19 de julio, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos contra su territorio.

“Considerando el cambio de escenario en el mercado petrolero, producto de la renovación de ataques entre Estados Unidos e Irán (…) podemos predecir que para el día 30 de julio los precios de la gasolina y el diésel deberían aumentar”, sostuvo el economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, según consignó Emol. Sus cálculos adelantan que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) amortiguaría parte del impacto, por lo que el alza de esta vez rondaría los 33 pesos por litro, bajando a 28 en el caso del diésel.

“En base a un petróleo en 85 dólares el barril y un tipo de cambio en 925 pesos, se proyecta un alza de 30 pesos el jueves 30 de julio, tomando en cuenta el funcionamiento del Mepco”, sumó el economista de la Universidad de Chile Jorge Hermann.

Desde la coordinación macroeconómica de Clapes UC, Josefina Romo advirtió que, si bien las gasolinas y el diésel deberían subir si el crudo se mantiene en los niveles actuales, “aún es prematuro estimar la magnitud de ese incremento, ya que la evolución del conflicto en Medio Oriente sigue siendo altamente incierta y podría modificar significativamente los valores del crudo en los próximos días”.