Corfo ficha a exejecutivo de CMPC para acercar la institución al mundo privado

En momentos en que Corfo busca reforzar su rol como articulador entre el Estado y el sector productivo, la institución sumó a sus filas a un ejecutivo proveniente del mundo privado para encabezar una nueva área estratégica.

Se trata de Santiago Marín Cruchaga, exgerente de Relacionamiento Estratégico con Proveedores, Centro de Excelencia y Contratos de CMPC, quien fue incorporado como asesor del vicepresidente ejecutivo, José Mujica, y estará a cargo de la recién creada Dirección de Asuntos Corporativos.

La nueva unidad nace como parte de una reorganización interna y tendrá la misión de estrechar la relación de Corfo con empresas, gremios, universidades y otros actores vinculados al desarrollo productivo, además de recoger las necesidades del sector para integrarlas al trabajo de la corporación.

Marín es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago y cuenta con más de 35 años de trayectoria ejecutiva en distintas industrias. Entre sus funciones estará transmitir las prioridades institucionales de Corfo, identificar oportunidades de colaboración con el sector productivo y canalizar esas iniciativas hacia las distintas áreas de la entidad.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, explicó que el nombramiento responde al objetivo de fortalecer el diálogo con el mundo empresarial y consolidar una relación más fluida entre la institución y el sector privado.

La incorporación también se enmarca en la hoja de ruta que Corfo definió para el período 2026-2030, estrategia con la que busca convertir la inversión, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico en mejoras para la productividad, la competitividad y el crecimiento económico.

Entre las prioridades del plan figura potenciar la red de centros tecnológicos para facilitar la validación de innovaciones, fortalecer los instrumentos de financiamiento mediante créditos, coberturas y garantías, y consolidar el trabajo de los Comités de Desarrollo Productivo Regional para impulsar las vocaciones económicas de cada territorio.

Otro de los ejes considera profundizar la conexión entre grandes empresas, pymes y emprendimientos de base científico-tecnológica, con el objetivo de facilitar la validación y escalamiento de nuevos negocios.

La estrategia contempla, además, un rol más activo de Corfo en la coordinación con otros ministerios y organismos públicos para abordar de manera conjunta los desafíos del desarrollo productivo.

“Estamos avanzando en instaurar una conciencia respecto a la importancia de la productividad, de que las empresas más grandes necesitan a las de menor tamaño para que muchas puedan permanecer en el tiempo. Hay una convicción de que al país le puede ir bien y que podemos transformar buenas ideas en mayor crecimiento y empleo”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.