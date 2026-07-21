¿Sigue en la selección? Messi regresa a Argentina tras ausentarse de festejos por segundo lugar

La ausencia de Lionel Messi en los festejos organizados para la selección argentina tras el Mundial abrió una serie de interrogantes al otro lado de la cordillera. Un día después, el capitán de la “Albiceleste” volvió a ser noticia al reaparecer lejos de Buenos Aires.

El delantero aterrizó este martes por la mañana en Rosario, su ciudad natal, acompañado de su esposa e hijos, luego de viajar en un vuelo privado desde Miami, donde inicialmente se pensaba que permanecería para reincorporarse al Inter Miami.

La llegada del futbolista fue registrada por ESPN, que difundió imágenes en las que se observa a Messi ingresando en una camioneta gris al barrio cerrado de Funes, donde posee una residencia y suele hospedarse cuando visita la zona.

El viaje volvió a instalar las dudas sobre la decisión del capitán argentino de no regresar junto al resto del plantel para participar en las celebraciones organizadas tras la obtención del subcampeonato del mundo.

Además, su presencia en Rosario coincidió con las especulaciones sobre el futuro del “10” en la selección argentina. Aunque Messi ya confirmó que el Mundial fue el último de su carrera, todavía no ha aclarado si seguirá disponible para futuras convocatorias de la “Albiceleste”.

En ese contexto, medios argentinos comenzaron a especular con una posible definición durante los próximos días. El diario Olé, por ejemplo, sostuvo que “Messi llegó a Rosario con una decisión por tomar”, en alusión a su continuidad en la selección.

La visita también ocurre mientras persisten las preocupaciones por el estado de salud de su padre y representante, Jorge Messi. En junio, la familia informó que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin entregar mayores detalles sobre su condición.

Pese a ello, se espera que la estadía del delantero en Rosario sea breve, ya que próximamente deberá regresar a Estados Unidos para reintegrarse a los entrenamientos del Inter Miami.

Tras la derrota en la final del Mundial frente a España, Messi evitó hablar con la prensa, pero publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el respaldo de los hinchas y valorando el recorrido del equipo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. También quiero felicitar a España por el campeonato”, escribió.