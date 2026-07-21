Sismo de magnitud 4.4 se registra al sur de Puerto Williams

Un temblor de magnitud 4.4 se sintió esta tarde en el extremo sur del país, a las 13:21. Según reportó el Centro Sismológico Nacional (CS), el epicentro se registró a 250 kilómetros al sur de Puerto Williams a una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta este momento, Senapred no ha realizado un informe preliminar sobre el movimiento telúrico ni el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) ha advertido sobre riesgos para las costas chilenas.