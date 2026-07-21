Sismo de magnitud 4.4 se registra al sur de Puerto Williams
Hasta el momento Senapred ni el SHOA han emitido un informe preliminar. El evento se produjo a 250 kilómetros al sur de Puerto Williams a una profundidad de 10 kilómetros.
Un temblor de magnitud 4.4 se sintió esta tarde en el extremo sur del país, a las 13:21. Según reportó el Centro Sismológico Nacional (CS), el epicentro se registró a 250 kilómetros al sur de Puerto Williams a una profundidad de 10 kilómetros.
Hasta este momento, Senapred no ha realizado un informe preliminar sobre el movimiento telúrico ni el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) ha advertido sobre riesgos para las costas chilenas.
Hora Local: 2026/07/21 13:21:07, mag: 4.4, Lat: -57.18, Lon: -67.28, Prof: 10.0, Loc : 250.46 km al S de Puerto Williams
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 21, 2026