CMF acusa que el Congreso ignoró sus alertas y pide corregir fin al anatocismo o interés compuesto

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, endureció las críticas contra dos normas incorporadas a la megareforma económica: el fin al anatocismo –el cobro de intereses sobre intereses– y el derecho al olvido financiero.

“Fuimos muy claros y no nos escucharon”, afirmó la economista durante un seminario de Libertad y Desarrollo, según consignó Pulso. La autoridad sostuvo que el regulador expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado los riesgos de ambas indicaciones, pero sus reparos no fueron acogidos.

Advertencia por crédito y ahorro

Tornel planteó que eliminar el anatocismo afecta el funcionamiento del interés compuesto, mecanismo que opera tanto en los créditos como en instrumentos de ahorro. A juicio de la CMF, la modificación puede limitar herramientas como las repactaciones, los períodos de gracia y las cuotas flexibles.

La preocupación también alcanza a las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo. La banca privada, el sector inmobiliario y el Banco Central han advertido que la medida podría reducir el acceso al financiamiento y alterar productos utilizados por personas y familias.

La presidenta del organismo afirmó que “estamos atentando contra la base de las finanzas” y agregó que los costos no recaerían principalmente en las instituciones reguladas.

Según Tornel, las entidades financieras pueden adaptar sus modelos de negocio frente a cambios regulatorios. El impacto terminaría trasladándose a quienes tienen menor capacidad de negociación, especialmente a los sectores vulnerables, mediante condiciones más restrictivas para acceder a crédito o menos alternativas de ahorro.

CMF pide una corrección

La titular de la CMF insistió en que las indicaciones, aunque respondan a objetivos de protección al consumidor, generarían efectos adversos sobre el mercado. Por ello, afirmó que “tiene que encontrarse la forma de corregirlo”.

El cuestionamiento se produce después de que la megareforma impulsada por el Gobierno fuera aprobada casi en su totalidad. El paquete incluye una rebaja progresiva del impuesto a las empresas hasta el 23 % y un régimen de invariabilidad tributaria para nuevas inversiones.

El único punto pendiente corresponde a la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años.

Gobierno evalúa recurrir al TC

Antes de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional por la norma que elimina el anatocismo. La posición del Gobierno es que la indicación parlamentaria aborda una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El Ejecutivo también analiza vetar otras disposiciones aprobadas durante la tramitación, entre ellas el derecho al olvido financiero, el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas y la reposición obligatoria de servicios básicos en zonas declaradas en catástrofe.

La controversia abre una nueva disputa entre el Ejecutivo, el Congreso y los organismos técnicos por el contenido final de la reforma. Mientras sus impulsores buscan reducir cargas para deudores y consumidores, la CMF sostiene que las normas pueden producir el efecto contrario y encarecer o restringir el acceso a productos financieros.