Hogar de Cristo anuncia nueva dirección ejecutiva a partir de septiembre

Mario Pavón Prat dejará en septiembre la gerencia general de Fondo Esperanza para asumir como nuevo director ejecutivo del Hogar de Cristo, según informó este miércoles la institución.

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile, quien cuenta además con formación en liderazgo en Harvard, ingresó a Fondo Esperanza en 2011 como gerente de Finanzas y asumió la gerencia general en 2014. Durante su gestión encabezó el trabajo de la organización dedicada a apoyar mediante microcréditos, capacitación y redes de acompañamiento a más de 150 mil microemprendedores, de los cuales cerca del 80% son mujeres.

Pavón reemplazará a Juan Cristóbal Romero, quien dejó hace algunos meses la dirección ejecutiva del Hogar de Cristo para asumir como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción.

El nuevo cargo mantendrá a Pavón vinculado al mismo ecosistema institucional, ya que el Hogar de Cristo posee el 49% de Fondo Esperanza, mientras que el 51% restante pertenece a la Fundación Microfinanzas BBVA.

Fundado en 1944 por el padre Alberto Hurtado, el Hogar de Cristo atiende actualmente a más de 31 mil personas en situación de pobreza y vulnerabilidad mediante 225 programas y servicios sociales. La fundación cuenta con cerca de 2.500 trabajadores y mantiene presencia en las 16 regiones del país.

Su labor está orientada, entre otros grupos, a personas en situación de calle, adultos mayores abandonados, niños y jóvenes excluidos del sistema escolar, personas con discapacidad mental y personas con consumo problemático de drogas.