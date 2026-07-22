Gobierno defiende contratos por hora y senador Núñez (PC) cuestionó aviso de turnos con 24 horas

La Comisión de Trabajo del Senado comenzó a discutir el proyecto que crea contratos por hora, una iniciativa ingresada en 2018 y reimpulsada por el Gobierno con suma urgencia. La propuesta permite pactar una cantidad determinada de horas dentro de una relación laboral formal, con un límite de 30 horas semanales o 120 horas mensuales.

De acuerdo con BioBioChile, el Ejecutivo sostiene que la modalidad busca ampliar las alternativas de formalización en un mercado donde una parte relevante del empleo informal se desarrolla en jornadas parciales. El diagnóstico presentado durante el debate señala que el 50 % de quienes trabajan en la informalidad lo hace a tiempo parcial, mientras esa modalidad representa solo un 7,6 % del empleo asalariado formal.

Pago mínimo y horas no utilizadas

El proyecto establece que el valor hora será equivalente al doble del valor calculado sobre el ingreso mínimo mensual. Además, si el empleador no utiliza la totalidad de las horas acordadas, deberá pagar al trabajador el 75 % de las horas pactadas.

La iniciativa también dispone que los turnos sean informados por escrito con una anticipación mínima de 24 horas. Ese punto concentró parte de los cuestionamientos durante la primera jornada de discusión, ante el efecto que una notificación tardía puede tener sobre la organización familiar y personal de quienes accedan a esta modalidad.

Gobierno descarta precarización

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la propuesta como una alternativa para personas que actualmente se encuentran fuera del empleo formal o trabajan sin protección laboral. Según explicó, el objetivo no es reemplazar contratos indefinidos de jornada completa, sino ofrecer una opción regulada a quienes no pueden acceder a esos puestos.

“Hay gente que está trabajando en la informalidad sin protección”, afirmó el secretario de Estado, quien vinculó la iniciativa con la emergencia laboral y la necesidad de introducir mayor flexibilidad para determinados grupos.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), planteó que la moción debe revisarse considerando los cambios experimentados por el mercado laboral desde que fue presentada. Los integrantes de la instancia solicitaron conocer primero las indicaciones del Ejecutivo antes de avanzar en la tramitación.

Críticas por anticipación de turnos

El senador Daniel Núñez (PC) pidió corregir la norma que permite informar los horarios con solo un día de anticipación. A su juicio, esa fórmula contradice el propósito de incorporar al empleo formal a personas que necesitan compatibilizar el trabajo con responsabilidades familiares.

El parlamentario sostuvo que, bajo esa regla, una persona “no tiene ninguna posibilidad de planificar nada” y planteó que los horarios deberían comunicarse con una semana de anticipación, especialmente si la iniciativa busca facilitar el ingreso de mujeres al mercado laboral.

La discusión continuará a partir de las indicaciones que presente el Gobierno, las que definirán el alcance final de una propuesta que abre un debate entre flexibilidad, formalización y garantías mínimas para la organización del tiempo de trabajo.