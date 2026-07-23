Petróleo acusa el daño colateral del conflicto EEUU-Irán: se acercó a la barrera de los US$100

La creciente escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a generar incertidumbre en los mercados internacionales este jueves, impulsando un fuerte aumento del precio del petróleo y caídas en las principales bolsas europeas.

El crudo Brent, referencia para Europa, avanzó un 4,44% y alcanzó los US$98,25 por barril, acercándose a la barrera de los US$100, mientras que el WTI estadounidense para entrega en septiembre subió 4,08%, hasta los US$90,37.

El alza se produjo tras una nueva escalada de las hostilidades entre Washington y Teherán. Las autoridades iraníes advirtieron que mantendrán sus ataques mientras continúen las operaciones militares estadounidenses.

“Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal.

La tensión aumentó después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara una nueva jornada de bombardeos contra instalaciones militares iraníes, señalando que buscan “debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por las aguas regionales”.

A ello se sumaron nuevas advertencias del presidente Donald Trump, quien aseguró que “cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz, (…) Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica”.

La respuesta de Teherán fue inmediata. El canciller Abás Araqchi reiteró la postura de su país y afirmó que “nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo”.

El escenario también se amplió con la participación de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, quienes reivindicaron ataques contra dos petroleros saudíes tras anunciar un bloqueo a los puertos del reino. La situación incrementó la preocupación por la seguridad del transporte marítimo de hidrocarburos en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz, una de las rutas más relevantes para el comercio mundial de petróleo.

La incertidumbre se trasladó además a los mercados bursátiles europeos, que iniciaron la jornada en terreno negativo. La bolsa de París retrocedió 0,83%, Fráncfort cayó 0,66%, Londres perdió 0,27% y Milán registró el mayor descenso, con una baja de 1,32%.