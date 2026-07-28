Bachelet participará en nuevo foro de candidatos a la ONU organizado por la Celac

La expresidenta Michelle Bachelet participará el próximo 3 de agosto en un nuevo foro internacional junto a los candidatos de América Latina y el Caribe que aspiran a convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro se desarrollará en Montevideo, Uruguay, y será organizado por la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que actualmente ejerce ese país, en conjunto con la Cepal.

La cita comenzará a las 12:00 horas en la capital uruguaya y se realizará pocos días después de que Bachelet participara en un diálogo abierto con los seis candidatos al cargo en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

En esta oportunidad, el debate reunirá exclusivamente a los cinco postulantes de América Latina y el Caribe que compiten por encabezar el organismo internacional.

La moderación estará a cargo de la periodista Carmen Aristegui y contará además con la participación de representantes de la sociedad civil y público asistente.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería de Uruguay, tres de los candidatos participarán de manera presencial en la Torre Ejecutiva de Montevideo: Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Rebeca Grynspan, de Costa Rica.

En tanto, Rafael Grossi, de Argentina, y Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, intervendrán de forma telemática.

El foro busca ofrecer un nuevo espacio para que los aspirantes presenten sus propuestas y respondan preguntas en el marco del proceso de selección de quien sucederá al actual secretario general de las Naciones Unidas.