Interés por comprar vivienda nueva crece un 15 % en Chile: casas lideran el dinamismo

El interés por adquirir viviendas nuevas comenzaría a demostrar mostrar signos de reactivación. De acuerdo con datos de Portal Inmobiliario, durante el primer semestre de 2026 los contactos de potenciales compradores, utilizados como indicador de intención de compra, se incrementaron un 15% a nivel nacional y un 13,9 % en la Región Metropolitana respecto del mismo período de 2025.

“Si bien los datos de escrituración o venta final no pasan por la plataforma, desde Portal Inmobiliario contamos con indicadores de intención de compra, como volumen de contactos (visualizaciones de las publicaciones y consultas directas) que recibieron las publicaciones de vivienda nueva”, explicó para La Tercera el gerente senior de Mercado Libre Inmuebles, Nicolás Palma.

Al desglosar por tipo de inmueble, las casas nuevas lideraron el ritmo de expansión: la intención de compra sobre ellas creció un 24,5 % en el país y un 30,3 % en la Región Metropolitana. No obstante, son los departamentos los que concentran la mayor parte del volumen de interés, con alzas de 13,3 % a nivel nacional y 11,8 % en la capital, y representan el 87 % del total de contactos por vivienda nueva.

“Lo que muestran los números del primer semestre es contundente: el interés por comprar vivienda nueva creció con fuerza tanto en Santiago como en regiones, impulsado principalmente por los departamentos, que concentran la mayor parte del crecimiento en volumen, aunque las casas muestran el ritmo más acelerado del período”, sostuvo Palma.

El análisis mensual reveló que marzo de 2026 marcó la mayor aceleración, con un aumento de 40,1 % en los contactos frente a marzo de 2025, seguido por febrero (+34,6 %) y abril (+29,5 %).

En cuanto a la oferta, al cierre de junio el stock de viviendas nuevas en la Región Metropolitana se incrementó un 17,1 %, mientras que el de viviendas usadas se contrajo un 5,7 %. En regiones, en cambio, ambos segmentos crecieron: 13,2 % el inventario nuevo y 6,3 % el usado. “Es la oferta de proyectos nuevos la que está impulsando el crecimiento del mercado, mientras el segmento usado se repliega”, precisa Palma.

Uno de los puntos más destacados es el submercado de casas nuevas en la Región Metropolitana. Pese a que el interés por comprarlas saltó un 30,3 %, la disponibilidad prácticamente no varió, con una leve disminución de 0,6 %.

En el segmento de departamentos, el stock total registró una leve baja (-0,6 %), aunque con tendencias opuestas: los departamentos nuevos aumentaron su oferta en casi un 19 %, mientras que los usados cayeron un 1% interanual.

A nivel global del mercado de vivienda en venta, la oferta nueva representa aproximadamente un 23 % del inventario total, lo que evidencia que la vivienda usada sigue siendo mayoritaria. “Todo apunta a un mercado en que se está reactivando el interés por la vivienda nueva”, concluye Palma.