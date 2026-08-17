Coopeuch sube 14 puestos en ranking de mejores empresas para jóvenes profesionales

Coopeuch avanzó 14 posiciones en la 12ª edición del ranking Employers for Youth (EFY), estudio desarrollado por FirstJob que evalúa la experiencia laboral de profesionales menores de 35 años.

Según informó la cooperativa, este año se ubicó en el puesto 22 entre 76 empresas participantes a nivel nacional, mejorando respecto de la edición anterior, cuando alcanzó el lugar 36.

La medición considera aspectos como desarrollo de carrera, oportunidades de aprendizaje, innovación, cultura organizacional, reconocimiento, beneficios y conciliación entre la vida laboral y personal. De acuerdo con los antecedentes entregados por Coopeuch, en esta edición participaron más de 9.300 jóvenes pertenecientes a 85 organizaciones, quienes evaluaron su experiencia laboral y la capacidad de sus empleadores para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones.

El gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, sostuvo que el resultado responde al trabajo realizado para incorporar a profesionales jóvenes en proyectos y desafíos institucionales.

“En Coopeuch creemos que los jóvenes profesionales son parte activa e importante de nuestro desarrollo y crecimiento”, afirmó Silva, quien destacó las iniciativas destinadas al aprendizaje continuo, la participación en proyectos relevantes y la generación de espacios para asumir nuevas responsabilidades.

El ejecutivo agregó que el reconocimiento de los propios trabajadores menores de 35 años constituye, a juicio de la cooperativa, una señal favorable sobre su estrategia de gestión de personas, aunque reconoció que todavía existen áreas susceptibles de mejora.

Coopeuch señaló que el resultado se suma a otros reconocimientos obtenidos en materias de experiencia de colaboradores, atracción de talento y desarrollo organizacional, áreas en las que la institución ha concentrado parte de su estrategia interna.