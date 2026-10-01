Kast anuncia Presupuesto 2027 con alza de 1,5 % y Bachelet llama a la unidad opositora

Kast anuncia Presupuesto con alza de 1,5 % y asegura cumplir meta fiscal sin precisar cifra

El presidente José Antonio Kast anunció un incremento de 1,5 % del gasto en el Presupuesto 2027 y aseguró que cumple la meta de déficit, sin precisar su cifra ni el monto total en la cadena nacional. La propuesta destina 9,5 billones de pesos a crecimiento, empleo y reconstrucción, y siete billones a seguridad. Salud tendrá un incremento de 4,7 %. El mandatario comprometió mantener los beneficios sociales garantizados por ley. También anunció que 241 obras públicas comenzarán en enero y que el plan habitacional contempla más de 166 mil subsidios.

Bachelet descarta retirarse y llama a la unidad opositora tras revés en la ONU

Michelle Bachelet descartó retirarse de la vida pública tras el fin de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. En un homenaje en La Pintana, ante dirigentes de seis partidos y Gabriel Boric, llamó a la oposición a trabajar unida y construir una alternativa que responda a la inseguridad y el desempleo. La expresidenta atribuyó las resistencias a su postulación a su defensa de la democracia, el multilateralismo y los derechos humanos. Además, agradeció a Boric y a los gobiernos de Brasil y México por el respaldo a su candidatura.

Congreso despacha reforma política con 125 votos y queda pendiente revisión del TC

La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta sobre la reforma política por 125 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones. El acuerdo exige que las declaraciones de principios de los partidos condenen los sistemas totalitarios y la violencia como método de acción política, y expresen un compromiso con la probidad y la transparencia. La votación cerró la tramitación de una iniciativa presentada durante el gobierno de Gabriel Boric y acelerada por el Ejecutivo de Kast. Antes de su promulgación, debe pasar por el control preventivo del Tribunal Constitucional.

Gobierno condiciona retiro de reforma de seguridad al ingreso de una propuesta alternativa

El Gobierno expresó su disposición a retirar la reforma constitucional de seguridad cuando ingrese un texto alternativo elaborado desde el Senado. La nueva fórmula excluye el estado de excepción que Kast había defendido como no renunciable y propone normas sobre crimen organizado, regímenes penitenciarios diferenciados y cambios al estado de emergencia. El reemplazo no tiene apoyo asegurado: Paulina Vodanovic negó un acuerdo transversal, mientras senadores del PS, PPD y PL exigieron retirar primero la iniciativa. El ministro Martín Arrau rechazó que el cambio sea una derrota.

Diésel sube $95 por litro y parafina $281,8 desde este jueves

Los combustibles registran nuevas alzas desde este jueves 1 de octubre. Según el informe de la Empresa Nacional del Petróleo, el diésel aumenta 95 pesos por litro y la parafina, 281 pesos con 80 centavos. Las gasolinas de 93 y 97 octanos suben 39 pesos con 40 centavos, mientras el gas licuado de uso vehicular aumenta 61 pesos con 40 centavos por litro. Desde fines de julio, las gasolinas acumulan un incremento de 142 pesos con diez centavos y el diésel, de 309 pesos con 90 centavos. Enap recordó que no fija los precios finales que cobran las estaciones de servicio.

Operación Apocalipsis: detienen a exdirigente penitenciario Álex Vega

La Policía de Investigaciones detuvo a tres personas, entre ellas Álex Vega, exdirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, en una nueva etapa de la Operación Apocalipsis. Los detectives registraron 14 inmuebles en las regiones Metropolitana, del Maule, del Biobío y de Magallanes. Según la Fiscalía, la investigación aborda una estructura que permitía el ingreso de drogas, teléfonos y otros elementos prohibidos a cárceles mediante pagos. En el caso de Vega, se indaga su vinculación con cohecho agravado reiterado y lavado de activos. [*]

Judd niega rechazo de visa a Núñez y Senado recabará antecedentes

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, negó que su país rechazara una visa al senador Daniel Núñez y aseguró que nunca recibió una solicitud. El parlamentario comunista había atribuido razones políticas a la imposibilidad de viajar a una cita de la Unión Interparlamentaria en Nueva York. La senadora Yasna Provoste pidió recabar antecedentes sobre si la solicitud fue presentada, en qué fecha y si hubo una negativa formal. Iván Moreira, quien presidía la sesión del Senado, acogió la petición. Judd calificó la acusación de Núñez como una mentira.

Rusia amenaza con usar armas nucleares si la OTAN intenta aislar Kaliningrado

Rusia advirtió que está dispuesta a usar armas nucleares si la Organización del Tratado del Atlántico Norte intenta aislar Kaliningrado, territorio ruso situado entre Polonia y Lituania. La amenaza fue transmitida en una nota diplomática que también menciona posibles ataques contra centros de decisión de países de la Alianza. La OTAN respondió que sus ejercicios no amenazan territorio ruso y pidió a Moscú terminar la invasión de Ucrania. Su secretario general, Mark Rutte, rechazó las amenazas y reafirmó el carácter defensivo de la organización, que no elevó su nivel de alerta.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia