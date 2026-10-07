Feller Rate ratifica clasificación AA+ de Coopeuch y mantiene sus perspectivas estables
La clasificadora mantuvo en AA+ la solvencia de Coopeuch, con perspectivas estables, destacando su respaldo patrimonial, capacidad de generación y perfil de riesgos. La cooperativa cuenta con más de 1,3 millones de socios y mantiene un buen ritmo de crecimiento.
Feller Rate ratificó la clasificación AA+ para la solvencia de Coopeuch y mantuvo sus perspectivas estables, destacando la posición financiera de la cooperativa y la evolución que ha mostrado durante los últimos años.
En un comunicado, de acuerdo con la evaluación de la clasificadora, la nota asignada a Coopeuch se sustenta en un respaldo patrimonial, una capacidad de generación y un perfil de riesgos considerados fuertes, además de perfiles de negocios, fondeo y liquidez calificados como adecuados.
La clasificación también considera la estrategia desarrollada por la cooperativa, orientada a combinar el crecimiento de sus operaciones con la mantención de su solidez financiera y la generación de valor para sus socios.
En su informe, Feller Rate destacó además el ritmo de crecimiento que Coopeuch continúa mostrando en número de socios, colocaciones y captaciones.
A ello se suma el desarrollo de nuevos productos apoyados en modelos digitales, los que complementan la oferta de la institución y contribuyen a la generación de nuevos negocios.
Actualmente, Coopeuch es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Chile y cuenta con más de 1,3 millones de socios, manteniendo una posición relevante dentro de su segmento de mercado.
La clasificadora también resaltó la robustez de la rentabilidad de la institución y su capacidad para desenvolverse en un escenario desafiante para el sector financiero.
Con la ratificación de la nota AA+ y la mantención de perspectivas estables, Feller Rate reafirmó su evaluación sobre la capacidad financiera de Coopeuch para sostener su estrategia de crecimiento en el largo plazo.
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