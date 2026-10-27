Coopeuch avanza al Top 30 de las empresas más innovadoras de Chile en ranking MIC

Coopeuch fue reconocida dentro del Top 30 del ranking Most Innovative Companies (MIC) 2026, ubicándose en el puesto 22 a nivel nacional y en la cuarta posición de la industria financiera. El resultado representa un avance significativo respecto de la medición anterior, permitiéndole subir nueve posiciones e ingresar al grupo de las organizaciones más innovadoras del país.

De acuerdo al comunicado, el ranking, desarrollado por MIC Business Consulting con respaldo académico del Centro de Innovación y Emprendimiento del ESE Business School de la Universidad de los Andes, evalúa la capacidad de las organizaciones para transformar la innovación en una ventaja competitiva sostenible, considerando aspectos como estrategia, liderazgo, cultura, capacidades organizacionales y generación de impacto.

Para Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch, este resultado refleja una forma de entender la innovación que va más allá del desarrollo de nuevas tecnologías o proyectos específicos. “Este reconocimiento tiene un valor especial porque da cuenta de nuestra capacidad para convertir la innovación en una forma permanente de trabajar. En Coopeuch entendemos que innovar significa escuchar a las personas, comprender sus necesidades y desarrollar soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades”, señaló.

Uno de los ejemplos destacados por el estudio es el Crédito Hipotecario para Jóvenes Profesionales, iniciativa impulsada por Coopeuch para facilitar el acceso a la vivienda a personas que se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo laboral. El informe valoró especialmente que este producto adapte condiciones tradicionalmente exigidas por la industria, contribuyendo a derribar barreras de acceso mediante mecanismos de inclusión financiera.

De las ideas a los resultados concretos

Según la evaluación de MIC, Coopeuch destaca por su capacidad para transformar ideas en resultados concretos, apoyada en una sólida alineación estratégica, una cultura orientada al aprendizaje y capacidades que permiten generar impacto de manera consistente. Estos atributos le permitieron consolidarse entre las empresas líderes en innovación del país y reflejan el trabajo de equipos que, día a día, impulsan mejoras, incorporan nuevas capacidades y desarrollan soluciones para generar valor para los cerca de dos millones de socios y clientes que atiende la cooperativa.

Este reconocimiento fortalece el posicionamiento de Coopeuch como una organización que impulsa la innovación para ampliar oportunidades, promover la inclusión financiera y responder a los desafíos de las personas.