Binance vuelve a permitir el retiro de fondos tras ciberataque que robó 6.000 millones de dólares

Después de que el FBI acusara a Corea del Norte del robo de más de seis mil millones de dólares en activos digitales de Binance, la compañía volvió el domingo a permitir las retiradas de fondos. La plataforma aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, que sería la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada, el mayor robo digital de la historia del que se tiene noticia.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente”, declaró la empresa en X. Binance suspendió las retiradas de fondos de los usuarios tras el “complejo” ataque, pero anunció el domingo que volvía a permitirlas “por fases”.

La empresa aseguró que cubriría las pérdidas derivadas del ciberataque mediante la compra de tokens con fondos propios, con el fin de reponer el 90% de lo robado.

Binance, fundada en China, es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas (incluida bitcoin) del mundo por volumen diario de operaciones. La noticia del ciberataque provocó el viernes una fuerte caída de los precios de la mayoría de las principales criptomonedas.

El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de que el ataque había sido perpetrado por TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte.

Un grupo ya conocido por grandes robos

A este mismo grupo se le atribuye el robo de 1.500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del año pasado. “La República Popular Democrática de Corea [Corea del Norte] fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance” alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

El FBI agregó que “miembros de TraderTraitor” están convirtiendo los activos sustraídos en Ethereum y que esperaba que estos se blanquearan aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo. El organismo policial instó a las entidades del sector privado “a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados”.

Dudas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había puesto en duda la participación de Corea del Norte en el ataque informático. “No estoy preocupado. Estamos recabando información. No sabemos si es Corea del Norte”, declaró Trump a los periodistas en su residencia de Florida el sábado por la noche.

“No sabemos si es Corea del Norte; pero, si lo es, hablaremos con Corea del Norte al respecto”, dijo a los periodistas Trump. El presidente estadounidense suele recordar con orgullo las cumbres que mantuvo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su primer mandato.

La enorme magnitud del ciberataque ha puesto de relieve la capacidad de Corea del Norte para encontrar vías ilícitas de obtener ingresos. Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de piratear Sony Pictures como represalia por “The Interview”, una película que se burlaba del líder norcoreano, Kim Jong Un.