Fundación Coopeuch abre convocatoria para financiar proyectos de IA en cooperativas

La Fundación Coopeuch mantiene abierta la convocatoria a Fondo-IA-Coop, una iniciativa que busca apoyar a cooperativas y federaciones de todo Chile en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar sus procesos de gestión y atención de socios.

De acuerdo a lo informado en un comunicado, el programa, que forma parte de FondoCoop, contempla capacitación, mentorías y financiamiento para que las organizaciones puedan desarrollar proyectos tecnológicos adaptados a sus necesidades, sin requerir experiencia previa en inteligencia artificial.

Entre las aplicaciones que podrán explorar las cooperativas se encuentran la atención de socios y clientes, la gestión de cartera, la preparación de documentos y la elaboración de informes para directorios.

La convocatoria considera inicialmente 80 cupos para participar en un Taller de Adopción de IA, donde las organizaciones recibirán formación práctica y acompañamiento para diseñar un proyecto propio que pueda ser implementado.

Una vez finalizada esta etapa, las propuestas con mayor potencial podrán avanzar a una segunda fase de habilitación digital.

En esta instancia, Fundación Coopeuch entregará aportes no reembolsables de hasta $3 millones por proyecto, con un máximo de cinco cooperativas beneficiadas.

Adicionalmente, las organizaciones tendrán la posibilidad de acceder a financiamiento de Coopeuch de hasta $20 millones para inversión tecnológica, sujeto a evaluación de riesgo.

La iniciativa está dirigida a cooperativas y federaciones de cualquier rubro, siempre que estén legalmente constituidas en Chile, tengan al menos un año de antigüedad y cuenten con una idea para mejorar su gestión o sus ventas.

Los 80 cupos iniciales serán asignados por orden de postulación entre las organizaciones que cumplan los requisitos establecidos.

Según cifras del Ministerio de Economía, a septiembre de 2026 Chile contaba con 2.182 cooperativas activas, que reunían a más de 2,1 millones de socios.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el martes 3 de noviembre de 2026.

Las bases y los antecedentes del programa se encuentran disponibles en la sección de financiamiento para cooperativas de Coopeuch, mientras que las postulaciones se realizan mediante la plataforma de Fundación Coopeuch.

Para conocer los requisitos y acceder a más información, las organizaciones interesadas pueden visitar www.coopeuch.cl/cooperativa/financiamiento-cooperativas.