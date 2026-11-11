Coopeuch obtiene el primer lugar por su estrategia de experiencia B2B, en premios CES UAI 2026

Coopeuch obtuvo el primer lugar en la categoría Mejor Estrategia de Experiencia B2B, reconocimiento entregado por el Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez (CES UAI), que distingue a organizaciones que han desarrollado estrategias capaces de generar un impacto positivo y medible en la experiencia de sus clientes.

Se trata de la primera vez que alcanza el primer lugar en esta categoría y constituye una validación externa a la solidez de su estrategia de experiencia y al trabajo que ha impulsado para construir relaciones cercanas, consistentes y de largo plazo con sus empresas e instituciones en convenio y con sus trabajadores.

La estrategia se sustenta en un modelo B2B2C, que considera tanto la experiencia de las organizaciones en convenio como la de sus trabajadores. Para ello, se articula una atención especializada, en procesos, canales, soporte operacional, medición y mejora continua, buscando entregar una experiencia caracterizada por la cercanía, la credibilidad y la colaboración.

Los resultados reflejan el avance de ese trabajo. Hoy, la cooperativa cuenta con más de 4.000 convenios a lo largo de Chile, alcanzando una satisfacción neta de 93,9%.

El gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, destacó especialmente el aporte de los equipos de Experiencia, Convenios, Canales, Sucursales y de las distintas áreas de soporte, junto con reconocer que este logro es fruto del trabajo de todos quienes conformamos Coopeuch.

“La experiencia la construimos entre todos, en cada contacto, en cada respuesta y en cada solución que entregamos a nuestros socios y clientes. Por eso, recibimos este reconocimiento con alegría y, al mismo tiempo, como un impulso para seguir escuchando, aprendiendo y mejorando permanentemente”, indicó.