Regreso de las lluvias marcará la semana en la zona centro-sur: podrían extenderse hasta el jueves

Luego de varios días de altas temperaturas, el tiempo dará un giro en la zona centro y sur del país a partir de este domingo. El ingreso de una baja segregada favorecerá el desarrollo de precipitaciones y tormentas eléctricas en distintas regiones, un escenario de inestabilidad que podría prolongarse durante cinco días.

De acuerdo con las proyecciones de Meteored, una vaguada en altura impulsará aire frío desde la zona austral hacia la zona central, generando condiciones propicias para el desarrollo de lluvias. Sin embargo, las precipitaciones no se distribuirán de manera homogénea, algunos sectores podrían registrar eventos de mayor intensidad, mientras que otros tendrán chubascos ocasionales. A este escenario se sumaría la posibilidad de tormentas eléctricas durante la próxima semana.

Las precipitaciones comenzarían durante la tarde de este domingo y podrían alcanzar mayor intensidad en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. La inestabilidad atmosférica se mantendría durante las tardes del lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de noviembre, principalmente en sectores precordilleranos entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

En la Región Metropolitana, en tanto, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarían inicialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos. No obstante, las proyecciones meteorológicas indican que los chubascos podrían extenderse hacia otras localidades de la región, incluido el centro de Santiago.

El episodio de inestabilidad podría prolongarse hasta el jueves 19 de noviembre, con posibilidades de tormentas eléctricas en distintos sectores. Al igual que en las jornadas anteriores, las precipitaciones no serían generalizadas y la cordillera y precordillera continuarían concentrando las mayores probabilidades de recibir lluvias ocasionales.

De esta manera, el centro-sur del país enfrentará una semana marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, con precipitaciones que contrastarán con las altas temperaturas registradas durante los últimos días.