¿Cuánto retirar sin quedarse corto?

Octubre es el mes de las personas mayores, y me parece una buena excusa para hablar de una pregunta que casi nadie nos enseña a responder.

Durante años el mensaje fue juntar. Ahorrar un poco más, invertir con paciencia. Pero alrededor de los 60 la pregunta cambia: ¿cuánto me puedo pagar yo mismo cada mes para que los ahorros me acompañen todo el camino?

Tenemos un punto de partida conocido en el mundo de las inversiones: la regla del 4%.

Si retiras cerca del 4% de tu capital el primer año, y luego ajustas ese número por inflación, hay buenas probabilidades de que te dure entre 25 y 30 años. Para ponerle números: si tienes 20 millones ahorrados, puedes retirar 800 mil pesos el primer año, unos $67.000 al mes. Sumado a la pensión, es un complemento que se nota.

La regla viene de estudios que hicieron famoso al señor William Bengen en 1994. Estudió cuánto era el máximo que podía retirar de sus inversiones para cada año desde la década de 1920. El 4% fue el resultado que sirve de base hasta el día de hoy.

Me gusta pensarlo como un sueldo que te pagas tú. Si el sueldo es muy alto, el capital se acaba antes de tiempo. Si es muy bajo, dejas de disfrutar años que no vuelven.

Un detalle importante: la regla funciona solo si lo que todavía no retiras sigue invertido, al menos en algo que le empate a la inflación. Pueden ser depósitos a plazo en UF, fondos mutuos conservadores o balanceados, o un APV si todavía estás cotizando. La plata quieta pierde valor todos los años, y a los 60 todavía quedan décadas por delante.

Después de tantos años pagándole a todo el mundo, ahora te toca pagarte a ti. Vale la pena saber cuánto.

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