Artículos destacados 05092025

¿Dónde está Lucía?: las notificaciones fallidas a la hija mayor de Pinochet

Elinares y retrasos han marcado los intentos judiciales para notificar a Lucía Pinochet, hija mayor del dictador. Las diligencias frustradas reflejan la dificultad de avanzar en causas relacionadas con la familia y su fortuna, según esta investigación.

El abandono de la Fiscalía y la impunidad de los overoles blancos

El fenómeno de los “overoles blancos” sigue generando debate sobre violencia y justicia. Críticos apuntan a la Fiscalía por falta de acción y abandono de estrategias efectivas, lo que perpetúa una sensación de impunidad, como muestra este reportaje.

Paz social y costos: la estrategia de Matthei contra Kast

De cara al debate televisivo, Evelyn Matthei busca golpear a José Antonio Kast con un discurso centrado en estabilidad y costos programáticos. La apuesta es contrastar su propuesta con el enfoque del republicano, según este análisis.

Embestida judicial contra juez de DD.HH.

El magistrado que investiga causas de violaciones a los derechos humanos enfrenta cuestionamientos y recursos en su contra. La ofensiva abre debate sobre independencia judicial y presiones en procesos sensibles, de acuerdo con esta nota.

Beatriz Sánchez: el Frente Amplio post Boric

La ex candidata presidencial sostiene que los proyectos políticos trascienden a los gobiernos, planteando que el Frente Amplio debe repensar su rol después de Boric. “Los proyectos políticos no se agotan con un gobierno”, dice en esta entrevista.

El poder de Alberto Eguiguren en el caso Australis

El abogado logró ganarse la confianza de inversionistas chinos en medio de desconfianzas, consolidando su rol en la trama que llevó al caso Australis. Sus gestiones muestran cómo se articuló el entramado, relatado en esta investigación.

Matthei vs. Kast: demagogia y “bots” en el debate público

En medio del escándalo por el uso de cuentas falsas, Evelyn Matthei cuestionó lo que llamó la “demagogia” y las “soluciones simplistas” de José Antonio Kast, elevando la tensión en la campaña, según este artículo.

Horacio Melo: un cambio urgente en el mercado eléctrico

El ejecutivo advierte que las normas que rigen el sector eléctrico en Chile son “muy antiguas” y que urge una reforma regulatoria. “Hoy nos llora un cambio regulatorio”, afirma en esta conversación.