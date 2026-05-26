“Feliz igual”: A Squella le da lo mismo si Ley Miscelánea se aprueba por solo un voto en el Senado

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que el oficialismo ve un escenario favorable para la discusión de la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, en el Senado, luego de que la iniciativa fuera despachada desde la Cámara de Diputados.

En conversación con radio Duna, el parlamentario sostuvo que existe disposición para alcanzar acuerdos durante la tramitación legislativa. “Siempre hay una disposición a conversar, a avanzar, agotando los esfuerzos por encontrar los puntos que nos unen”, afirmó.

En esa línea, aseguró que pese a las diferencias políticas con la oposición, existen espacios de entendimiento para avanzar en la discusión. “Veo bastantes puntos de encuentro”, señaló.

Respecto a los tiempos de tramitación, Squella indicó que el ritmo dependerá de la votación en general del proyecto en la Cámara Alta. “Si es que la oposición votara en contra la idea de legislar, ahí no tiene ningún sentido estar dándose tiempo adicional”, sostuvo.

Sin embargo, recalcó que la discusión en particular será la instancia donde podrán incorporarse modificaciones y propuestas de la oposición. “La discusión en particular es el momento en donde van a poder incorporarse todas las ideas y se va a poder discutir todo lo que pongan sobre la mesa las bancadas de oposición”, afirmó.

El senador también abordó las declaraciones de Manuel José Ossandón (RN), quien manifestó preocupación por la posibilidad de que la reforma se apruebe por un margen estrecho. Ante eso, Squella respondió que “si es que se gana por un voto, feliz igual”.

El timonel republicano aseguró que la megarreforma tiene un carácter estructural y que sus efectos no dependerán del margen de aprobación parlamentaria. “El efecto para el mundo de que Chile es el lugar para invertir en esta región, se logra igual”, sostuvo.

De todas formas, reconoció que su escenario ideal sería alcanzar un respaldo más amplio, especialmente desde sectores de centroizquierda. “Sería ideal que todo el Socialismo Democrático, la antigua Concertación, si es que algo de ese espíritu se sumara a la mesa”, afirmó.

No obstante, reiteró que el Ejecutivo debe avanzar aunque el respaldo final sea mínimo. “Pero si no, la verdad es que con un voto más, bienvenido”, concluyó.