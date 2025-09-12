Artículos destacados 12092025

Los llaman traidores

En el Partido Republicano reconocen que es un tema sensible y hasta tabú. En Chile Vamos dicen que, por ahora, pueden mencionar a cuatro “exrepublicanos” que apoyan a la exalcaldesa, entre ellos, la senadora Aravena y la exasesora económica de Kast, Cecilia Cifuentes. Estos son los republicanos que dejaron a Kast para apoyar a Matthei.

Primer debate en TV

Jeannette Jara recibió ataques de casi todos los candidatos, mientras Evelyn Matthei cuestionó con cifras el plan de recortes de José Antonio Kast. Harold Mayne-Nicholls acaparó la atención con sentido común. Así fue el primer debate presidencial televisado con todos los postulantes a La Moneda.

El Plan Nacional de Búsqueda

A 52 años del Golpe de Estado, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, dio cuenta de los principales avances de la política pública permanente que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Dice que la continuidad del plan no puede depender del gobierno de turno.

Reembolso electoral con esteroides

Cómo olvidar, por cierto, las rendiciones de boxers marca Hugo Boss de Franco Parisi, los gastos en peluquería y maquillaje de Marco Enríquez-Ominami, el millonario desayuno feminista de Karina Oliva, el uso de costosos corpóreos –“piñerines”– en la campaña de Sebastián Piñera y la megafactura por 416 millones presentada por un amigo del candidato a diputado Rodrigo Logan. Estos son los trucos para defraudar al fisco.

La agenda de la ministra Williams

La ministra de Minería, Aurora Williams, abordó tres de los grandes temas que hoy marcan la agenda minera: la fusión de Anglo American y Teck, la producción de cobre en Chile y el avance del acuerdo entre Codelco y SQM en el litio. Esto y más, en un nuevo capítulo de La Mesa.

El litio de cara a las elecciones

Durante su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric explicitó que con la Estrategia Nacional del Litio estaba creándose “un nuevo sueldo para Chile”. La metáfora, por décadas referida al cobre, da cuenta de una alta expectativa en torno al mineral. Esto es un tema editorial.