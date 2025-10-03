Artículos destacados 03102025

Presupuesto 2026

En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric presentó su última Ley de Presupuestos, fustigó la propuesta de José Antonio Kast de recortar US$6 mil millones en 18 meses y defendió el equilibrio fiscal con justicia social. La oposición lo acusó de proselitismo y el centro de las críticas: la eliminación de la glosa de libre disposición o la famosa “glosa republicana”.

Contrastes de candidatos en diplomacia

Los candidatos presidenciales Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Jeannette Jara difieren en los principios que deben guiar la política exterior, especialmente en la relación entre soberanía, multilateralismo y cooperación internacional.

Voto obligatorio con multa

Luego de varias semanas de conflictos y rebeliones oficialistas, esta semana la Cámara de Diputados dio luz verde por amplia mayoría a la norma que establece una multa para los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas en las próximas elecciones. La votación no estuvo exenta de críticas por parte del propio oficialismo.

El enigmático caso de Julia Chuñil

A punto de cumplirse un año desde que su rastro se perdió por completo, se sigue acrecentando el misterio en torno al paradero de la dirigente mapuche Julia Chuñil Catricura y de su perro “Cholito”. Mientras la familia dio a conocer la existencia de un audio en el cual un empresario dice que “la quemaron”, la justicia admitió a trámite una querella en contra de fiscal regional Los Ríos y un carabinero, a quienes los hijos de la desaparecida acusan de apremios ilegítimos.

Descentralización en serio

La descentralización no es una bandera identitaria localista, es una herramienta de gobernabilidad, desarrollo y democratización. Si queremos acortar las brechas entre las regiones y acercar el Estado a todo el territorio, toca avanzar hacia un traspaso efectivo de atribuciones. Este es un tema editorial.