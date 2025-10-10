Artículos destacados 10102025

Toma de San Antonio: emergencia nacional

El conflicto en San Antonio escaló a niveles críticos, obligando a las autoridades a desplegar medidas de urgencia. La situación refleja un síntoma de la crisis habitacional y la falta de respuestas estructurales, según este reportaje.

El hilo suizo de los Sauer

Una compleja red de sociedades conecta a los hermanos Sauer con operaciones en paraísos fiscales y un presunto megafraude tributario. La investigación expone movimientos desde Europa hasta Chile, de acuerdo con esta nota.

Delegado presidencial de Arauco acusado de lobby en negocio narco

El delegado presidencial de Arauco, militante PS, fue acusado de intervenir en un proyecto financiado por capitales ligados al narcotráfico. La denuncia apunta a gestiones de lobby incompatibles con su cargo, según esta investigación.

Política exterior de Jara: ni fu ni fa

El enfoque diplomático de la canciller Jeannette Jara ha sido descrito como ambiguo. Su falta de pronunciamientos sobre regímenes de izquierda genera críticas dentro y fuera del oficialismo, como detalla este análisis.

Sonia Montecino: “En Chile habita una camanchaca mental”

La antropóloga reflexiona sobre los desafíos culturales del país y la necesidad de una mirada más profunda sobre identidad y convivencia. “Al despejarse, revela tierra fértil”, plantea en esta conversación.

Rosa María Palacios: “Las protestas en Perú seguirán”

La periodista peruana advierte que la crisis política no cederá mientras los partidos sigan desconectados de la ciudadanía. “La calle ya no responde a los partidos”, afirma en esta entrevista.