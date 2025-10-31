Artículos destacados 31102025

El viraje a la derecha

La irrupción del votante obligado será decisiva para confirmar si Chile se sumará a la lista de países que han dado un giro hacia la derecha. “Es el momentum de la derecha con la seguridad y el crecimiento, pero eso no significa un giro ideológico”, dijo Aldo Mascareño, investigador del CEP. Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre convocarán a las urnas a más de 15 millones de electores.

“Prometer es gratis”

El economista y exministro de Hacienda Ignacio Briones, hoy asesor económico de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, entrega una mirada optimista pero realista sobre los desafíos del país: cómo volver a crecer, ordenar el gasto público “con guitarra” y recuperar la capacidad de diálogo en tiempos de polarización. Esto y más, en un nuevo capítulo de La Mesa.

Juez Ulloa al borde de la destitución

Pese a dudas por votos oficialistas, la acusación constitucional sería aprobada en el Senado, que actuará como jurado y deberá decidir si destituye o no al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, requiriendo un quorum de 27 votos. Fuentes del Senado dicen apoyarse en evidencia “pública, notoria y grotesca”.

Casas fiscales

Más de 200 funcionarios del Estado con altos sueldos tienen casas fiscales. Entre ellos hay un delegado presidencial y 98 jueces, funcionarios a quienes se les descuentan entre 70 mil y 150 mil pesos mensuales por inmuebles ubicados en zonas céntricas de distintas ciudades del país, pese a que son valores muy por debajo de los de mercado.

Milei vuelve al traje y corbata

El líder trasandino parece haber moderado su discurso tras la victoria de su sector en las recientes elecciones legislativas. Analistas señalan que, tras el fin de semana, dejó atrás la retórica incendiaria y ahora busca tejer alianzas para impulsar sus reformas. El mercado celebró con un rally histórico, aunque Milei sigue sin contar con mayoría propia en el Congreso.