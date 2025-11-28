Artículos destacados 28112025

Individualistas, hombres y de región

Franco Parisi, líder del PDG, advirtió que no entregaría un “cheque en blanco”. Desde entonces, el foco pasó a intentar descifrar las razones de su alta votación y comprender a ese electorado esquivo que ningún estudio previo logró anticipar. Este resumen semanal parte contándote las claves del voto Parisi.

¿Reunión Kast-Bachelet?

José Antonio Kast dijo estar “muy bien dispuesto” a reunirse con Michelle Bachelet, en medio de la campaña internacional de la exmandataria para la ONU. Esto, luego de la polémica por la reunión con el expresidente Frei. A 17 días del balotaje, un eventual encuentro adquiere peso político. Entérate de todos los detalles aquí.

“Tenemos que dialogar”

A semanas de la segunda vuelta, la economista Gabriela Clivio lanzó una advertencia al futuro presidente. Además, analizó el estado real de la economía, la herencia que recibirá el próximo Gobierno y explicó por qué Chile está “mejor que hace años, pero aún lejos de donde debería estar”. Todo esto y más en un nuevo capítulo de La Mesa.

Telaraña de influencias

La investigación sobre Belaz Movitec y su disputa con Codelco revela un entramado de presiones indebidas que, según Fiscalía, alcanza a distintos poderes del Estado y afecta tanto al mundo judicial como al Congreso y al Ejecutivo. Magistrados advierten que la corrupción está minando a los trabajadores “honestos” del sistema estatal, mientras chats internos muestran frustración ante la impunidad. Cerramos con el capítulo más reciente de Punto por Punto.