Artículos destacados 23012026

Independientes, pero no tanto

José Antonio Kast presentó un comité político con solo dos ministros con militancia —Claudio Alvarado (UDI) en Interior y José García Ruminot (RN) en la Segpres— y el resto de los cargos clave en manos de independientes como Mara Sedini (Segegob), Fernando Barros (Defensa), Jorge Quiroz (Hacienda) y Trinidad Steinert (Seguridad), según este artículo.

El fuego y los responsables invisibles

El texto aborda el megaincendio en el sur que afectó a Lirquén y Punta de Parra, con 21 víctimas fatales confirmadas, al menos 7 mil damnificados y más de 27 mil hectáreas consumidas, y plantea una discusión sobre desidia y respuestas reactivas frente a estos eventos, como expone este Punto por Punto.

El veto silencioso de Kast

En el oficialismo advierten que quedan tres semanas legislativas y ven difícil que el proyecto de eutanasia avance antes del cambio de gobierno; el diputado Vlado Mirosevic afirmó: “Aquí claramente hay un veto y una instrucción del Presidente electo para que esto no funcione”, en el marco de la discusión sobre “muerte digna” que está en segundo trámite constitucional, según esta nota.

La promesa eléctrica de Rincón

Tras el nombramiento de Ximena Rincón como ministra de Energía en el gabinete de Kast, la Asociación de Generación Renovable planteó que el desafío es corregir distorsiones del sistema eléctrico para que la transición renovable se traduzca en menores tarifas y así bajar el costo de la luz, como se señala en este reportaje.

Fe y poder: el flanco abierto

La nota perfila a Judith Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC) y ligada al mundo evangélico, designada para encabezar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género pese a que Kast propuso eliminar esa cartera en 2021; se menciona su oposición al aborto y su defensa de la “familia natural”, con alertas de organizaciones feministas, según este texto.

Gianoli: dinero, familia y escándalo

El reportaje describe al clan uruguayo Gianoli —con ramas uruguayas y chilenas— y su participación en compañías como Molymet, Pucobre y Entel, además de su paso por Chilquinta y Banmédica, junto a un conflicto sucesorio que incluye herencias, testamentos y un escándalo financiero en Uruguay, según relata esta investigación.

El capital que sí importa

En La Mesa, Juan Pablo Córdoba, gerente general de Nuam —holding que integra las bolsas de Chile, Perú y Colombia— plantea que un mercado de capitales profundo impacta en pensiones, créditos hipotecarios, empleo, innovación y crecimiento, y sostiene que “el mercado de capitales no es solo para los inversionistas”, como se revisa en esta conversación.