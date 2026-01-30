Artículos destacados 30012026

Restauración imperial

El orden internacional basado en reglas existe como una forma de control sobre las superpotencias y, cuando ese sistema se erosiona, los que más pierden son los países menos poderosos. El mundo, así, pasa a ser un lugar más inseguro y violento. Este resumen semanal parte con las claves para entender este quiebre global.

Vivanco a prisión preventiva

En el ámbito nacional, un hito histórico. El Séptimo Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por su rol en el Caso “Muñeca Bielorrusa” —arista del caso Hermosilla—. El juez dio por acreditados tres delitos de cohecho y lavado de activos. Lee aquí los detalles del fallo.

Bombero de Kast

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, el UDI más cercano al Presidente electo, ya ha tenido que apagar varios “incendios comunicacionales” antes de asumir. El más reciente: los dichos de la futura vocera, Mara Sedini, acerca de las conversaciones con la exfiscal Steinert —próxima ministra de Seguridad—. Revisa aquí el episodio que marca el inicio del nuevo gobierno.

Proyectos de Boric para marzo

El nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES), la eutanasia, la reforma al sistema político y el proyecto de Sala Cuna Universal son algunas de las iniciativas que quedaron en carpeta y que serán tramitadas ya bajo la presidencia de José Antonio Kast. Consulta aquí el detalle de los proyectos.

Apagón 25-F sigue impune

Once meses después del apagón que dejó a Chile a oscuras, no hay sanciones, multas ni costo país oficial. Pese a responsabilidades acreditadas contra el Coordinador Eléctrico y empresas clave, la ausencia de castigos consolida un escenario de impunidad regulatoria. Lee aquí el reportaje completo.

“Pasamos del susto al compliance burocrático”

Susana Sierra —ingeniera comercial de la PUC, fundadora de BH Compliance y una de las voces más influyentes en gobierno corporativo en Chile— plantea una advertencia incómoda: la Ley de Delitos Económicos logró instalar el compliance en la primera línea, pero también empujó a muchas empresas a una reacción defensiva que terminó desvirtuando su sentido. Con esta conversación cerramos la edición de esta semana, en un nuevo capítulo de La Mesa.