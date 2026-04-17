Artículos destacados 17042026

Se le desordena el naipe a Poduje

Pese a ser uno de los ministros mejor evaluados, existen tensiones al interior de la cartera que dirige Iván Poduje. La situación ha vuelto lenta la gestión y podría afectar los plazos impuestos para el proceso de reconstrucción. Estas son las renuncias que nadie explica en el Minvu.

RN, UDI y libertarios cuestionan plan Quiroz

Legisladores oficialistas critican un “desacople” de la clase media en la iniciativa de ley miscelánea. En la UDI proponen descontar gastos de salud y educación del impuesto de segunda categoría; en RN, en tanto, plantean flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y retomar Sala Cuna Universal. Lee aquí los detalles del fuego amigo.

Oposición afila cuchillos

La próxima semana se espera el ingreso del proyecto de “Reconstrucción Nacional”. El bloque se está ordenando –con matices y harto cálculo político– para enfrentar lo que varios ya califican como la primera gran batalla del nuevo ciclo. La oposición ya no está mirando desde la galería.

La nueva tensión estratégica de la minería chilena

El CEO de Vantaz Group , Juan Cariamo, dijo que el país volvió a reposicionarse en el mapa global del cobre y el litio, con una cartera de inversiones que supera los US$100 mil millones. Pero advirtió que ese nuevo ciclo exige algo más que buenos precios. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.

Femicidios no retroceden en Chile

La persistencia de femicidios consumados y el aumento de los frustrados, ponen en evidencia las deudas en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia. Desde Corporación Humanas apuntan a la falta de “implementación efectiva” de la normativa y una débil coordinación interinstitucional. Lee aquí los detalles.