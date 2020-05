Diputado Mulet (FRVS) sobre rescate a Latam: “El Estado no debe transferir ningún recurso a esta empresa internacional”

Ante el cambio de tono del Gobierno, tras la decisión de Latam Airlines de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU., y señalar desde el Ministerio de Hacienda que la aerolínea “es una empresa relevante para la economía nacional, para los empleos y para la conexión del país”, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, señaló que “el Estado no debe transferir ningún recurso a esta empresa internacional”.

Al respecto, el parlamentario recalcó que “a mi juicio el Estado no debe transferir ni aportar ningún recurso de manera directa o indirecta respecto de la empresa internacional Latam, por cuanto no es una empresa estratégica, y no es conveniente para los intereses de Chile hacer uso de los recursos que se necesitan para atender la pandemiay las consecuencias en las personas, en una empresa de carácter internacional”.

Asimismo, Mulet recordó que “LanChile, Latam hoy día, es una empresa que si bien es cierto hay todavía un grupo importante de accionistas chilenos, es una empresa donde Qatar Airlines tiene el 10%, que es una empresa Qatarí; donde Delta, una empresa norteamericana de aviación tiene el 20%; y además pertenece hoy día una industria que está en clara decadencia, de manera que, considerarla hoy día estratégica, comprometer hoy día recursos del Estado creo que no es conveniente para el Estado chileno”.

“Quiero recordar que cuando era Lan Chile esta empresa gozó de un monopolio y de una situación oligopólica durante varias décadas, donde uno de sus dueños era el actual Presidente de la República y fue durante esas décadas, siendo monopolio u oligopolio, cuando fusionó LanChile con Ladeco y hubo otras operaciones. Fue una empresa tremendamente abusadora respecto de las tarifas que cobró a todos los chilenos y chilenas, y hoy día donde ya no es una empresa chilena, es una empresa internacional, donde parte de los accionistas son chilenos, por lo que obviamente recurrir al Estado de Chile para salvarla de una situación como la actual a mí no me parece”, precisó el legislador.

Mulet, también se refirió a la decadencia de la industria aérea, agregando que “el modelo de desarrollo que los Regionalistas Verdes queremos impulsar es uno que apunta fundamentalmente a tener un planeta y tener un país menos contaminado, la industria aérea contamina el 5% se calcula mínimo del total de la contaminación global”.

“Nosotros creemos que vuelos por ejemplo a ciudades como Concepción o La Serena, donde hay, en las épocas anteriores a la pandemia, múltiples vuelos diarios, debieran evitarse, debieran haber trenes rápidos, trenes de alta velocidad, que son menos contaminantes, más seguros y estratégicamente más relevantes a nuestro juicio. Entonces tenemos que mirar un país donde parte importante de los vuelos internacionales y nacionales y en el mundo se van a evitar, no van a ser una industria que tenga la misma tasa de ocupación que antes y meter al Estado en una industria decadente no tiene razón a nuestro juicio”, concluyó.