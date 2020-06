Desbordes en picada contra actitudes de Felipe Kast: "Me colman la paciencia"

Los conflictos en Chile Vamos no cesan. A la polémica por las iniciativas inconstitucionales se suma el entrevero entre los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Felipe Kast (Evópoli) por el proyecto de postnatal de emergencia. En este sentido, el presidente de RN, Mario Desbordes, afirmó que las actitudes como la de Kast, "me colman la paciencia".

"Muchos de los que hacen gárgaras con los proyectos inconstitucionales, les encanta el show mediáticos, tienen proyectos inconstitucionales en trámite hoy. Ese tipo de cuestiones son las que ensucian tanto la política y dan ganas de decir hasta aquí llega uno, porque por Dios que el ambiente es tóxico", sostuvo Desbordes en conversación con Radio Universo.

"Este tipo de actitudes que lo único que buscan es hacer el punto como el senador Felipe Kast, la verdad que me colman la paciencia. Es difícil entender a una persona que constantemente está tratando de criticar al socio y de figurar", expresó Desbordes con respecto al emplazamiento de Kast hacia Ossandón, calificándolo de "populista" por apoyar el proyecto de posnatal de emergencia en el Senado.

En este sentido, el presidente de RN, sostuvo que "por último que digan 'el proyecto es inconstitucional, el fondo tiene sentido, lo comparto, los niños primero' y no sé cuantas cosas más, pero inmediatamente sale a descalificar, yo lo lamento mucho, no es la actitud que uno quisiera, pero no es todo Evópoli, yo hago el distingo".

Sin embargo, a juicio de Desbordes, Felipe Kast "es un tipo bien capaz, inteligente, que tiene muchos méritos, en general le tengo estima, pero en estas actitudes, yo comparto la molestia de muchos en el partido".

En relación al proyecto de postnatal de emergencia, Desbordes sostuvo que "creo que eso ya está muerto, no le veo ninguna posibilidad. El Senado no es que le haya introducido modificaciones (…) sencillamente lo declaró inadmisible, salga lo que salga de la mixta, nuevamente va a ser rechazo en el Senado".

"Creo que el proyecto es inconstitucional y firmé todas las cartas para que el Gobierno lo hubiera patrocinado y me carga esta actitud de algunos catones que pretenden que esto es populismo, si no es populismo, hay que tener un poquito más de contacto con la gente, salir un poquito más a la calle y salirse de la oficina antes de hablar de populismo", cerró.