Minsal evalúa vacuna anual por coronavirus: "(Sinovac) Está ensayando una vacuna que lleve influenza y coronavirus. Y sería fantástico una sola vacuna para los dos virus"

"Nosotros no hemos acaparado". Eso dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, sobre las críticas a la tercera dosis de la vacuna contra el Covid, cuando otros países han tenido un menor acceso a la vacunación, sin siquiera tener un avance en la primera dosis. En entrevista con La Tercera, Paris detalló que "antes de octubre" esperan comenzar la vacunación a niños menores de 11 años, cuando ya exista vacuna aprobada, que sea eficaz y segura.

Para más adelante, el ministro de Salud dijo que se está analizando una vacuna anual, que incluso pueda ser única para el coronavirus y la influenza. "Eso lo conversamos con los expertos de Sinovac y piensan que sí. De hecho, están ensayando una vacuna que lleve influenza y coronavirus, porque suponemos que probablemente sea todos los años. Y sería fantástico una sola vacuna para los dos virus", sostuvo.

El secretario de Estado aclaró que la tercera dosis no será requisito para adquirir el Pase de Movilidad y defendió la decisión de llevar adelante este proceso de reforzamiento de las vacunas. "En ciertos grupos de edad, sobre todo adultos mayores y pacientes que tienen enfermedades del sistema inmunológico, nos hemos dado cuenta, y lo dicen los estudios, de que la inmunidad cae y requiere un estímulo. Todas las vacunas que estamos aplicando -salvo Cansino, que no se ha medido- tienen una disminución en su capacidad de respuesta frente a la enfermedad leve. Y los estudios han demostrado que la vacunación heteróloga da mejor resultado, es decir, cuando te vacunas con las dos primeras dosis de una marca, el refuerzo lo haces con otra. Así la respuesta inmunitaria es superior. En el estudio que está en curso en la Posta Central, que es muy preliminar, hubo un aumento de tres y cuatro veces en los anticuerpos", explicó.

Enrique Paris aclaró que las campañas de vacunación nunca apuntan al 100% y por eso se habla de inmunidad de rebaño. "Pensamos que teniendo a más del 80% de los chilenos vacunados, ya la habremos alcanzado. Estamos ya en los 12 millones y ahora que agregamos a los adolescentes y queremos llegar a los niños, tendríamos que vacunar casi 15 millones de personas", aseguró.

Sobre el Pase de Movilidad, el ministro lo defendió y reafirmó los criterios anunciados para reducir en las regiones el toque de queda, que corresponde a tener al 80% de su población vacunada. "Son cerca de 300 mil personas en la RM las que se deben vacunar para reducir el toque y nosotros calculamos que eso se puede lograr a fines de agosto", manifestó.

Sobre la pospandemia, dijo que las prioridades deberán ser la salud mental, atender las listas de espera y la Reforma a Fonasa que está en el Congreso.

El Colmed y su futuro político.

El ministro de Salud consideró que el Colegio Médico no ha sido un aliado para el Minsal en la pandemia y que se ha politizado. "No. Tuvieron muchas discusiones con el exministro Mañalich y comenzaron con lo mismo en contra mía: que yo no pesaba nada, que Mañalich era mejor y, al final, que era un infeliz. Eso ya fue la gota que rebasó el vaso. Y, además, usaban una técnica que es pedir una reunión con nosotros y el día antes lanzaban un video con las penas del infierno, entonces yo les decía que no los podría recibir o lo hacía el subsecretario. Eso fue quebrando las relaciones. Ellos tienen un petitorio y en realidad nosotros buscamos soluciones, pero han puesto condiciones que no podemos cumplir, entonces las relaciones están estancadas", enfatizó.

Sobre las críticas a su gestión, reconoció que asumió el Minsal sin calibrarlas. "Desde afuera tú no logras calibrarla crítica o los ataques diarios. Yo asumí sin calibrar su magnitud, que creo fue lo que agotó a Jaime Mañalich. Pero entré con entusiasmo, armé un buen equipo, ampliado y hemos logrado avanzar en muchas cosas", subrayó.

Finalmente, sobre su futuro político, descartó optar a algún cargo. "Ahora estoy bastante cansado y me gustaría volver a la academia. No está en mi proyecto ser candidato a algún cargo político", dijo.