Crisis migratoria: bancada RN en picada contra el Gobierno por retiro de decreto que establecía nuevos requisitos para visa temporal

Una enérgica reacción por parte de la bancada de Renovación Nacional (RN) generó el retiro -por parte del Ejecutivo- del decreto que establece nuevos requisitos para residencia temporal, que había sido ingresado a Contraloría para toma de razón bajo el mandato de Sebastián Piñera.

Según informó el Servicio Nacional de Migraciones, el documento fue retirado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y, en consecuencia, se deberá esperar a que la Subsecretaría del Interior reingrese el decreto para que Contraloría pueda hacer su toma de razón y entre así en vigencia.

Cabe destacar que el documento en cuestión establece las subcategorías migratorias de residencia temporal. No obstante, según recalcan los parlamentarios de oposición, al ser retirado y mientras no se ingrese un nuevo documento, regirán —de acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones—, las establecidas en el Decreto Ley Nª1.094 del año 1975.

Una de las primeras reacciones fue la del diputado y jefe de la Bancada de RN, Andrés Longton, quien sostuvo que "es lamentable que una de las primeras acciones del Ejecutivo para combatir la migración irregular, sea retirar de Contraloría el Decreto que regula las visas temporales, que aprobamos en el Congreso".

"Espero que no sea para introducir las visas de turismo laboral, que tanto daño y precariedad le generaron a nuestro país o bien para generar algún perdonazo a la migración irregular. Eso sí que sería un efecto llamada que tendría consecuencias lamentables para Chile", agregó el diputado Longton.

Por su parte la diputada y subjefa de la bancada, Sofía Cid —representante de la Región de Atacama—, insistió en que retirar el reglamento de Contraloría retrasa la implementación de la Ley de Migraciones impulsada por el gobierno anterior.

"Las regiones del norte somos las más afectadas por este desorden, con más inseguridad que acarrea. Es necesario que existan reglas claras y se fijen estándares exigentes, como lo hacen otros países. Esta decisión sólo prolonga la crisis y transmite una mala señal: que se puede seguir ingresando de manera irregular y que queda abierta la posibilidad para luego regularizar", declaró la diputada Cid.

Más duro aún, fue el representante de la Región de Antofagasta, diputado José Miguel Castro, quien sostuvo que "el Presidente Boric ha tenido tan sólo palabras de buena crianza, al decir que va a gobernar para todos. La verdad es que para la gente que vive en el norte de Chile no lo está haciendo, sobre todo con gestos como retirar de Contraloría el Decreto que establece requisitos para las visas temporales".

A juicio del diputado Castro, "es de un doble estándar tremendo, cuando se extiende un estado de excepción constitucional, pero por otro lado, lo que se está haciendo es quebrar la Ley de Migraciones". En ese sentido emplazó al subsecretario Monsalve y le dijo que su próxima visita al norte "no sirve de nada si no lo hace acompañado de la Ministra del Interior, Izkia Siches, que la gente ya no aguanta más con la migración ilegal, que los pasos fronterizos están llenos de gente, que no podemos seguir con esta migración, y que una mirada ideológica como la que tiene ellos, no va a dar frutos", dijo, junto con advertir que en otros momento ya ha habido consideraciones como la de los camioneros.

"Y no se sorprendan de ver otros gremios implicados y que la misma ciudadanía se levante y le exija al Gobierno tomar cartas en la migración”, concluyó el parlamentario RN.

Quien también se pronunció fue el diputado Miguel Becker, miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja, apuntando al estilo con el que están gobernando las nuevas autoridades: "Este Gobierno, en una semana ha dejado claro que no le interesa resolver los problemas de fondo. Sólo les importa imponer su ideología. En el norte se vive una crisis que requiere medidas urgentes y el decreto supremo retirado permite avanzar en la aplicación de la nueva Ley Migratoria".

"Para el Presidente y sus amigos, es más importante hacer las cosas a su manera, que respetar la institucionalidad y avanzar en soluciones concretas", recalcó el diputado Becker..

A su vez el diputado Bernardo Berger, también integrante de la Comisión Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, declaró que "al retirar de la Contraloría General de la República, el Decreto que establece nuevos requisitos para la residencia temporal, lo que el Gobierno está haciendo en el fondo, es hacer fracasar la aplicabilidad de la nueva Ley de migraciones, que aún no ha podido regir en plenitud. Además le estaría faltando el respeto al mismo Congreso Nacional, que después de una larga tramitación logró que se aprobara".

"Incomprensible actitud del gobierno por retiro del decreto que establece nuevos requisitos para residencia temporal en Chile, pareciera un intento de hacer fracasar la nueva legislación que establece un migración ordenada, segura y regular", añadió luego el senador Francisco Chahuán a través de su cuenta de Twitter.