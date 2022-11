Alcalde Vodanovic (RD) repudia homicidios en Maipú: "El Estado no está dando abasto"

A los homicidios que se han perpetrado en Maipú y que, según el alcalde Tomás Vodanovic, han ido escalando con mayor frecuencia en los últimos meses, se suman dos, ocurridos la noche del jueves 10 de noviembre. Un hombre fue baleado mientras paseaba a su perro en compañía de su pareja; y otro también recibió disparos, pero en un intento de robo a una casa. Ambos hechos son investigados por la policía.

"Ayer en la noche tuvimos que lamentar dos asesinatos en la comuna que vienen a reafirmar la gravísima situación que estamos enfrentando como país en materia de seguridad y que se suman a otros hechos lamentables que ya han ocurrido esta semana y que creo yo que tienen que llamarnos a todos quienes tenemos roles de autoridad a poder dejar de lado las recriminaciones, las disputas, las búsquedas de responsabilidad, y ponernos a trabajar con el mayor sentido de urgencia, con la mayor transversalidad posible, en hacernos cargo desde el Estado de comenzar a resolver esta problemática", sentenció el alcalde Vodanovic.

Lamentablemente, agregó el edil, las balaceras, los asesinatos y la violencia, "cada día están ganando más terreno en los barrios de todas nuestras comunas". Ante esto, el militante de RD mencionó que desde los municipios se necesita el apoyo de Carabineros, del gobierno central, de los medios de comunicación, y de las comunidades organizadas, "para que entre todos podamos hacerle frente a este fenómeno e ir recuperando poco a poco terreno en nuestros barrios".

La Municipalidad de Maipú duplicó la cantidad de recursos destinados a materias de seguridad, según el alcalde Vodanovic, llegando a la inversión de mil millones de pesos para trabajos de prevención en la comuna. En concreto, se aumentó la dotación de vehículos municipales, se instalarán más de 10 mil alarmas comunitarias, y se llevará a cabo un recambio de luminarias, además de una inyección de recursos a proyectos de recuperación de espacios.

"Lamentablemente estos son problemas mucho más complejos y profundos de lo que nos gustaría", reconoció el jefe comunal, asegurando que "no se resuelven con anuncios ni de un día para otro". A su parecer, requieren de un trabajo riguroso en "empujar políticas responsables basadas en evidencia y que nos permitan poco a poco vivir en entornos más seguros, porque entendemos que hoy no hay nada que aqueje más la vida de la gente que no poder salir tranquilo a tomar una micro, no poder caminar tranquilo por tu barrio en la noche paseando tu perro, sin saber si uno va a llegar vivo o no de vuelta a la casa".

"Tenemos que avocarnos de lleno a trabajar seriamente en empezar a dar respuesta a la ciudadania", reiteró Vodanovic, relevando el sentido de urgencia que se debe adoptar transversalmente en estas circunstancias. "Nos falta de todo y lamentablemente hoy el Estado no está dando abasto y cualquiera que prometa resolver estos problemas con medidas urgentes o de corto plazo está vendiendo falsas expectativas a la ciudadania", sentenció.

El alcalde de Maipú dijo que ya se reunió con la Ministra del Interior, Carolina Tohá, para plantearle este y otros temas que aquejan a su comuna. Y, para Vodanovic, "el Gobierno hace su mayor esfuerzo, como todas las instituciones, con las herramientas que tenemos, para ir poco a poco ganándole terreno al delito".

"Este es un problema que se aborda desde distintos frentes. Atacando el crimen organizado, coordinando mejor a nuestras policías, y dando mayores recursos y atribuciones a nuestros carabineros", afirmó el edil, destacando que "una cosa es la inseguridad que uno puede ver en distintos espacios de la ciudad, pero otra cosa son fenómenos como los que vimos ayer, donde sin razón aparente, sin siquiera mediar un robo, una persona dispara y asesina a una persona que está paseando a su perro, se da a la fuga, y todavía no tenemos información disponible".







"Carabineros realiza la investigación, pero sin duda que hay algo detrás", añadió. Y es que para el alcalde Vodanovic no se entiende por qué una persona llega a un barrio, saca un arma, le dispara a otra sin razón aparente y lo asesina. Eso, declaró, "hace dos años era impensado y esta semana todos los días nos levantamos con distintos asesinatos y tenemos que decir basta".

"La cultura de la muerte no puede instalarse en Chile", manifestó Vodanovic, concluyendo que el tema requiere que todos actuemos con el mayor sentido de urgencia. Desde el municipio de Maipú, cerró, "estamos poniendo la seguridad como una prioridad de gestión, duplicando los recursos, lo que no garantiza que no tengamos delitos en la comuna, pero nos da mucha más fuerza y herramientas para poder abordar esto de forma responsable".