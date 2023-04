Natalia Piergentili (PPD) aprueba primer esqueleto del anteproyecto constitucional: "Me parece una propuesta razonable"

Este sábado, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD) y candidata a consejera constitucional por la Región Metropolitana, Natalia Piergentili, se refirió a las primeras normas presentadas ayer viernes por la Comisión Experta del proceso constituyente. Se trata de 14 capítulos que componen el esqueleto del anteproyecto constitucional que comenzarán a ser discutidas a partir del próximo lunes 3 de abril en el pleno de la instancia, donde participarán todos sus integrantes.

Al respecto, la presidenta del PPD valoró la labor de las expertas y expertos tras un mes desempeñando sus funciones, e instó a continuar trabajando con el mismo ímpetu y esmero. "Me parece que van por la línea correcta. Creo que es una buen primer esqueleto constitucional, creo que expresa derechos sociales, que si bien es una materia que debe ser revisada, en ámbitos como sistema político y otros, se nota que hay mucho diálogo y consenso, y me parece que es una propuesta razonable", afirmó.

Además, y en cuanto a los aspectos que no le gustaron de esta primera propuesta de la Comisión Experta, Piergentili detalló que "le podría más cosas", y que profundizaría en alguna materias que para su sector, resulta muy necesario profundizar. "Creo que todavía está muy en el esqueleto, y que es necesario ser más enfáticos en como se plantean los derechos sociales y los temas de descentralización, entre otras materias. Pero en general, creo que es una buena arquitectura para empezar", complementó la timonel del PPD.

En ese contexto, la también candidata a consejera constitucional se refirió al posible desinterés sobre este proceso por parte de la ciudadanía, lo cual también se ha reflejado en encuestas recientes. A su juicio, y considerando su experiencia en campaña, Piergentili aseguró que "la gente es respetuosa, y en general, los ciudadanos están abiertos a votar informados. Venimos de un proceso fallido, y la gente quiere tener seguridad de lo que vota, de como se plantea este nuevo proceso y del impacto que tiene. Por eso, este mes de campaña que queda lo enfrentamos con mucha calle, harta energía y con harta decisión, y bregando por que nuestro sector- la centroizquierda- tenga un lugar importante dentro del nuevo Consejo Constitucional".

Además, y en relación a encuestas y consultas que arrojan un complejo panorama electoral para su sector y su partido, la líder oficialista aseguró "no haber visto encuestas", y que según lo ha observado en la calle, "nos ha hecho mucho sentido respecto de que faltaba esta opción de centroizquierda, que Chile no puede seguir en los extremos, que a Chile no le gusta la polarización, que le gusta llegar a acuerdos y la capacidad de debate sin perder los principios ni las convicciones. Y creo que en ese sentido, hemos llenado ese espacio", complementó Natalia Piergentili.

Finalmente, la presidenta del PPD afirmó que esta es una campaña corta, donde es necesario tratar de empatizar con los temas que están siendo importantes para la ciudadanía, como el tema seguridad y el tema económico, y desde la sinceridad ver como se empalma ese tema con la Constitución. Y es que a juicio de Piergentili, la Constitución es una oportunidad para garantizar seguridad y derechos sociales que son muy importantes. Al respecto, y en cuanto a la reacción y respuesta del Gobierno frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país, considera que el Ejecutivo ha tenido una sola línea buscando ponerse a tono con las necesidades de la comunidad respecto de temas de seguridad. "En esto el Gobierno ha sido claro, no ha titubeado, y me parece que solo hay que seguir apoyando. Nuestros votos (PPD) han estado y seguirán estando", concluyó.