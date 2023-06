Diputados y diputadas acusan trato homofóbico y discriminatorio hacia el Ministro Ávila

Luego de que la noticia sobre un “procedimiento de salud sexual” en niños y niñas de un colegio de Talcahuano indignara a numerosos apoderados del país, las críticas rápidamente se volcaron hacia el Ministro Marco Ávila, pese a que inició de inmediato un proceso de investigación desde la Superintendencia de Educación. La oposición dijo que este hecho sería agregado a la acusación constitucional en su contra, y un grupo de diputadas y diputados firmó hoy una carta de apoyo al ministro, donde señalaron un trato homofóbico y discriminatorio.

Este jueves 8 de junio, a través de una carta que fue entregada al presidente de la república, Gabriel Boric, y que contó con la firma de las diputadas Emilia Schneider, Daniela Serrano, Camila Rojas, Helia Molina, Alejandra Placencia y el diputado Juan Santana (todos miembros de la comisión de educación) se acusó “aprovechamiento político” de la situación ocurrida en la comuna de Talcahuano y entregó apoyo y respaldo al Ministerio de Educación (Mineduc) y al trabajo del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En una rueda de prensa, las y los diputados hicieron referencia al tema. “La oposición está usando mentiras”, dijo la diputada Emilia Shneider, quien además señaló la existencia de “distorsiones de la realidad” y “discriminación derechamente”.

En esta línea, agregó que los sectores de oposición buscan responsabilizar únicamente al Ministerio de Educación respecto de lo ocurrido en Talcahuano. “Lo que ocurrió en Talcahuano es un delito, no es educación sexual y es responsabilidad del sostenedor, que es la municipalidad de Talcahuano, cuyo alcalde es militante de la UDI y ha solicitado explícitamente a la oposición que no se use de forma oportunista esta información”.

Por su parte, el diputado Juan Santana acusó a la oposición de persecución política, homofóbica y discriminatoria contra el Ministro Ávila.

“A todas luces es una persecución política, es una persecución homofóbica, es una persecución discriminatoria contra el Ministro Marco Antonio Ávila, que creemos es un retroceso sensibilizador para nuestro país y que en donde por supuesto, como parlamentarios, diputados y diputadas oficialistas de la comisión de educación vamos a rechazar”.

La diputada Camila Rojas complementó lo dicho y condenó el aprovechamiento político, junto con acusar a los diputados Bobadilla y Shalper. “La derecha salió aprovecharse de un hecho repudiable, condenable, que hemos dicho claramente no es educación sexual, es un delito, es un hecho que además tiene que investigarse y así lo hemos solicitado como diputados y diputadas oficialistas”, subrayó.

“Diputados como el diputado Bobadilla, el diputado Shalper, que lo que andan buscando es polémica, hacen abuso de situaciones muy complejas como lo que ocurrió en Talcahuano y lo único que quieren es dañar la imagen y la honra del ministro”, agregó.