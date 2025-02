“Si se presentara de nuevo, sería bonito”: Ministra Jara sobre eventual candidatura de Bachelet

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, catapultada como eventual candidata presidencial luego de la aprobación de la reforma de pensiones, es probablemente quien mejor ha encarnado en el gobierno el bacheletismo, asumido como un tipo de liderazgo capaz de consolidar acuerdos complejos.

“A veces cuando han hecho comparaciones con la presidenta Bachelet me siento muy honrada”, comentó hoy en una entrevista en El Mercurio, ahondando en las cualidades que le atribuyen respecto a la exmandataria.

“Ella es una tremenda líder. Pero además, tiene una característica muy importante para el país. Ella dio cuenta de un equilibrio adecuado entre gobernabilidad y transformaciones para el país. Y creo que eso es algo que el país sigue requiriendo”, apuntó.

Respecto a una eventual candidatura presidencial de la expresidenta Bachelet, la ministra aseguró que “tiene un gran respaldo ciudadano. El punto es que es una decisión de ella. Pero como lo dije alguna vez, si se presentara de nuevo, creo que sería bonito”.

Candidatura en el PC

Sobre su propio posicionamiento como candidata presidencial, Jara aclaró que por ahora estaba preocupada por la implementación de la reforma de pensiones y que cualquier decisión sobre una eventual candidatura pasaba irremediablemente por el Partido Comunista.

“Ojalá siga contando con la confianza del Presidente para poder seguir desarrollando esta tarea. Sobre otros desarrollos políticos o eventuales candidaturas, yo vengo de una cultura en que esos temas discuten en función de un proyecto colectivo. Y de ahí se ve quienes están en disposición de contribuir mejor a esa causa”, sostuvo.

En caso de que la discusión al interior del PC efectivamente se realizara, Jara respondió que no es un tema que hoy está presente al interior del colectivo político. “Ser militante del Partido Comunista me obliga y me motiva que así sea, a que las decisiones no sean personales, sino colectivas. Entonces, desde esa perspectiva, mientras aquello no ocurra yo no tengo nade que comentar al respecto”, concluyó.