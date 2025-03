Fidel Espinoza insiste en candidatura socialista en primarias y cuestiona apoyo a Carolina Tohá

“Ella, muchas veces, tuvo una lejanía extrema con nosotros, no nos escuchaba, y esas heridas tiene que remediarlas”, expresó el senador socialista Fidel Espinoza, rechazando una alineación automática del Partido Socialista (PS) con la candidatura presidencial de Carolina Tohá (PPD), la figura mejor evaluada del oficialismo según las encuestas.

Aunque desde la militancia del PS han surgido apoyos públicos a la exministra del Interior, Espinoza marcó distancia en conversación con Cooperativa y criticó la relación pasada de Tohá con el partido, defendiendo la necesidad de que el PS presente un candidato propio en las primarias presidenciales del oficialismo de cara a las elecciones de noviembre.

“Sería un error que no tuviéramos candidato propio. No nos relegamos a apoyar a Tohá, pero eso ocurrirá si ella gana una primaria grande, no una trucha como la de hace tres o cuatro años, donde votaron 500 mil personas y ni siquiera fue legal por no inscribirse a tiempo”, afirmó.

Espinoza subrayó la relevancia del PS como el partido más fuerte de la centroizquierda chilena, argumentando que no sería justo que, ante las candidaturas de otros sectores como los regionalistas verdes, liberales y democratacristianos, los socialistas queden sin una carta propia.

“Eso sería muy grave, no solo por el tema presidencial, sino también por la plantilla parlamentaria, clave para lo que viene, considerando las trabas que hemos enfrentado sin mayoría en el Senado“, advirtió.

El senador anunció que luchará para que el PS defina un nombre en las próximas dos semanas, advirtiendo que, de no lograrse, “las repercusiones en nuestra lista parlamentaria serán responsabilidad de quienes nos dirigen”.

En este sentido, el diputado interpeló directamente a la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, responsabilizándola de abrir el debate interno. “No podemos entregarnos así de buenas a primeras a la candidatura de Tohá, que tampoco se portó de la mejor manera con el PS durante sus tres años como ministra del Interior”, sostuvo.