11 heridos tras caída de bus Red a Autopista Central: ruta permanecerá cortada

Un violento accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este sábado en la intersección de Avenida Departamental con José Joaquín Prieto, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Un bus Red, perteneciente al recorrido 107 y con nueve pasajeros a bordo, cayó desde el paso sobre nivel hacia la Autopista Central tras ser impactado por un vehículo menor que no respetó un semáforo en rojo.

Según reportó Carabineros, el choque provocó que el bus perdiera el control y se precipitara a la altura del kilómetro 6.300 de la autopista. La oficial de ronda de la Prefectura Sur, capitana Bárbara Villouta, explicó que nueve pasajeros del bus más su conductor se encuentran lesionados, además del conductor del vehículo menor “que sería el que está más grave con una fractura en sus dos piernas“.

Respecto de este último, la capitana relató que quienes lo auxiliaron en el rescate no le encontraron hálito alcohólico, no obstante aún se encuentra pendiente la alcoholemia correspondiente. “Afortunadamente los pasajeros del bus y el conductor del bus se encuentran bastante estables y no mantienen heridas de gravedad al momento”, aseguró.

El incidente provocó el cierre total de las tres pistas de la Autopista Central, generando congestión vehicular en el sector. A través de redes sociales, Autopista Central informó sobre la interrupción del tránsito y recomendó a los conductores tomar rutas alternativas.

Las cámaras de vigilancia del sector captaron el momento del accidente, mostrando el impacto del auto contra el bus y su posterior caída. Equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir a los afectados y despejar la vía-