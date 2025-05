Francisco Huenchumilla e informe final de Comisión de Paz: es “un hito histórico”

El senador DC Francisco Huenchumilla celebró este jueves el contundente apoyo que tuvo el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

El organismo transversal tenía como propósito asesorar al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El informe final fue apoyado por 7 votos a 1.

El acuerdo se logró esta madrugada, luego de casi dos años de trabajo y de evaluar distintas propuestas, informó emol. El informe debía ser acordado antes de las 23:59 de este miércoles, pero el debate de sus integrantes se extendió por casi una hora. El 30 de enero pasado ya se había solicitado una extensión de tres meses más.

En un breve comunicado, la instancia señaló que “la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento -iniciada en junio de 2023- terminó su mandato, expresado a través del decreto N°14 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2023”.

“La propuesta elaborada por los comisionados, representantes de diversos sectores políticos y sociales, si bien no logró la unanimidad, alcanzó el respaldo y un amplio consenso de siete de los ocho participantes”.

“Este acuerdo transversal representa un hito histórico en la búsqueda de un camino de paz y entendimiento para las regiones del sur de Chile. Los resultados de este trabajo se presentarán prontamente al Presidente de la República”, concluyó.

La idea era abordar asuntos como la restitución de tierras al pueblo mapuche, la justicia y reconocimiento, el desarrollo territorial e institucional, así como la reparación integral de todas la víctimas de los hechos de violencia en la zona.

Sin embargo, puntos clave como el reconocimiento de hechos de carácter terrorista y la cantidad de hectáreas que se recomendará entregar de parte del Estado al pueblo mapuche, retrasaron la discusión.

Votación contundente

Además de Huenchumilla como presidente, la instancia estaba integrada por el exministro Alfredo Moreno (vicepresidente); el líder de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G., Sebastián Naveillán; la diputada Emilia Nuyado (PS); el exalcalde de Tirúa y dirigente mapuche Adolfo Millabur; la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Callupe; el jefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía, Juan Pablo Lepín; el comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos (secretario Ejecutivo); y la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena.

“El resultado final fue un contundente siete votos a favor y uno en contra, fruto del largo trabajo que hicimos por cerca de dos años, por los ocho comisionados. Quiero resaltar el apoyo que tuvo el informe final y lamentar la votación en contra del representante de los agricultores y de la multigremial de la Araucanía”, afirmó, en referencia a Naveillán, a El Mostrador.

“Creo que eso fue un error político, porque rechazaron prácticamente todo el informe que se venía trabajando. Pero a su vez, en la otra cara, quiero resaltar la votación unánime del mundo que representaba a las comunidades mapuches, por así decirlo, que votaron totalmente de manera favorable por un mecanismo de salida política al conflicto. Y esa salida política significa privilegiar el entendimiento, la vía democrática, la legalidad y resolver este conflicto dentro de los cauces de lo que es la democracia, aislando la violencia. Y todos unánimemente votaron por esa arquitectura de salida que se construyó a lo largo de los meses”.

Apoyo político

A juicio del senador, “desde el punto de vista político, es un documento que tiene el respaldo suficiente como para que el gobierno pueda disponer de él y seguir los caminos que corresponden por las vías institucionales respectivas”.

Agregó que el posible que el martes próximo el informe sea formalmente entregado al Presidente Boric.

En cuanto a su contenido, “quedó en reserva por respeto a la institucionalidad del Estado que representa al presidente. Y por lo tanto, nosotros no nos vamos a referir al contenido, porque el primero que tiene que conocer el contenido es el presidente. Y eso nos parece que es una cosa que tenemos que respetar, por la investidura y la institucionalidad que representa la presidencia de la república”.

Para el senador, ahora el gobierno deberá revisar las propuestas respecto de los cambios a la institucionalidad y la legalidad que hay que hacer para hacer operativo el informe.

“Y probablemente lo primero que tiene que hacer es tomar una decisión para el camino a seguir que debería partir con una consulta a todas las comunidades de las cuatro regiones del sur del país. Vale decir, Biobio, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Es el proceso de consulta de acuerdo a la ley”.

Posteriormente, “me imagino que se va a traducir en proyectos de ley que tendrán que enviarse al Parlamento para poder hacer operativo el contenido del informe. Entonces podríamos decir que primero va a haber probablemente un análisis jurídico y político del informe y ahí se resolverán los caminos a seguir, uno de los cuales debería ser la consulta y posteriormente a eso debería traducirse en los proyectos de ley”.

En cuanto a qué podría suceder si asume un gobierno de otro signo político, Huenchumilla estimó que “cada gobierno tiene su propio diseño y es probable que dependiendo quién gane la jefatura del Estado, uno pudiera estar esperando cuál va a ser el diseño que va a tener ese gobierno respecto al conflicto del sur. Va a tener ese insumo potente de respaldo político, pero claro, a nosotros es difícil predecir cuáles van a ser los movimientos que en las distintas decisiones van a tomar los gobiernos dependiendo de sus colores para encarar este tema. Eso es incierto a mi juicio”.

Labor de la comisión

Huenchumilla además destacó la labor de la comisión.

“Yo creo que esto ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más significativo, porque las otras comisiones hicieron un gran trabajo, sobre todo la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, por la gran recopilación de la historia que hizo, pero fue un listado de recomendaciones. Lo difícil en esta comisión es que tenía una naturaleza distinta porque era una conformación paritaria de 4 y 4 y era una comisión de negociación. Y en esta negociación se logró una mayoría de 7 a 1”.

“Entonces, el mérito de este informe es que es fruto de una negociación donde se va cediendo, se va avanzando, se retrocede, se vuelve a avanzar, y por eso que demoramos tanto y pedimos tanta prórroga, porque no era una cuestión de hacer un listado de supermercados, sino que había que concordar mecanismos, arquitecturas jurídicas, salidas, caminos, digamos posibilidades de llegar a un acuerdo en todas esas materias. Eso fue lo más difícil de la naturaleza de esta comisión y por eso es su valor el resultado que tuvo”.

Rechazo

Naveillán, por su parte, expresó que “fueron dos años muy intensos donde logramos, o al menos logré yo, conocer, ver la realidad y poderme formar una opinión completa para poder votar con conocimiento”.

“Lo que ocurrió finalmente con la votación sin duda que algo lamentable. Había un acuerdo de unanimidad y no se respetó, pero así son las cosas. Y bueno, la vida tiene que juzgar si lo que se hizo fue lo correcto o no”, dijo a El Mostrador.

Al ser consultado sobre su voto en contra, señaló que “yo no estoy dispuesto a hipotecar Chile, no estoy dispuesto a estar presente y dar la firma a un proceso que, a mi visión y a mi análisis, después de haber estudiado y haber estado dos años en la comisión, no mostraba la claridad de que este proceso se cerraba”.

“No tuvimos nunca un informe financiero respecto a cuánto le costaba el Estado, todas las instituciones que se estaban creando, no tenía el informe de las tierras fiscales que se suponía que iban a ser puestas a disposición, por ende nunca supe cuántas son”.

También fundamentó su voto “en contra de tener ciudadanos de primera y segunda categoría. Todos somos chilenos y la libertad y la igualdad tiene que ser para todos”.

“Yo quiero que todo el mundo en la región de la Araucanía salga adelante, el mundo indígena, todos y donde nadie se tenga que ir de la región de la Araucanía”, insistió. “Yo creo que aquí se veló por algo ideológico y no por la libertad”.

Naveillán insistió en que el Estado debe dar respuesta “al real mundo indígena, no al mundo ideológico ni político”.

“Saquemos la región adelante con desarrollo, con libertad, donde la región pueda mostrar su mayor potencial. Es una tremenda región”.

Violencia y nuevo gobierno

Además pidió que el Estado “tenga la capacidad de controlar al mundo terrorista, a los terroristas, y que no tengamos más atentados. Es deber del estado garantizar los derechos de seguridad, garantizar el respeto a la privacidad, y es deber del estado garantizar que podamos vivir libre y tranquilamente todos los ciudadanos de Chile”.

En ese sentido, señaló que el estado de excepción “ha hecho un buen trabajo, el Ejército ha hecho un buen trabajo, han disminuido los hechos de violencia, eso sin duda. Lamentablemente en la última semana hemos tenido un recrudecimiento de la violencia, menos hechos, pero más violento. Y espero que obviamente se tomen las medidas necesarias, que el general a cargo tome las medidas necesarias para que sigan este camino y se mejoren las cosas que hay que mejorar”.

Y en cuanto a un nuevo gobierno, “los ciudadanos tenemos que elegir en un par de meses más cuál es el destino, el nuevo destino que queremos dar a Chile. Espero que tengamos la capacidad de poder votar con conciencia, con tranquilidad, con convicción de lo mejor para nuestro país. Es muy importante quien nos gobierna, porque dirige el destino de Chile”.