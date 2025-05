Matthei rechaza Comisión de Paz y pide “reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, rechazó este jueves el informe de la Comisión de Paz, según informó emol.

“Todos entendíamos que el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que van a hacer”, expresó.

“Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se le tiene que hacer algún tipo de reparación, pero sobre todo de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos, que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”, añadió.

Finalmente, Matthei afirmó que “la entrega de tierras no necesariamente trae la paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”.

Rechazo de Kast

Por otra parte, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que “Chile no necesita más comisiones, ni acuerdos simbólicos que nos dividen y dañan. Chile necesita decisiones firmes, honestas y responsables”.

A su juicio, “lo que se ha aprobado en la Comisión Presidencial no es un camino hacia la paz, sino una profundización de la fragmentación institucional”.

“Se pretende instalar, por la vía administrativa, lo que Chile ya rechazó con claridad en las urnas el 4S: la idea de varias naciones dentro Chile, el autogobierno étnico y privilegios colectivos. Todo esto con el impulso del Presidente Boric y el apoyo cómplice de Chile Vamos”, acotó.

Puntualizó que “hablan de ‘entendimiento’, pero excluyen la verdad, porque no son capaces de reconocer que en la Araucanía hay terrorismo. Hablan de ‘unidad’, mientras crean estructuras paralelas al Estado de Derecho que solo dividen a los chilenos”.

“La propuesta contempla un fondo de 4.000 millones de dólares para tierras, incluso para comunidades sin existencia jurídica. ¿Dónde está el estudio técnico? ¿Dónde está la responsabilidad fiscal? Nos dicen que falta plata, pero sobra para abrir un fondo que no tendrá límites”, criticó el líder republicano.

Asimismo, apuntó que “a eso se suman nuevos organismos, tribunales étnicos e imposiciones contraculturales. No es una política de Estado: es una cesión de soberanía”.

“No es una mirada de futuro para resolver el pasado, es una propuesta que divide y profundiza la distancia entre chilenos. Y lo más grave: no existe condena total al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado, que son los causantes de la grave crisis de la Araucanía. El verdadero conflicto —el que destruye la vida de miles de familias— ha sido completamente omitido e invisibilizado”, añadió Kast.

En ese sentido, lamentó “profundamente que algunos opten por respaldar este acuerdo. Pero nuestro deber es ser firmes en la defensa de Chile, incluso si eso implica perder un cupo o representación territorial. No vinimos a hacer las mismas cosas de siempre ni vamos a transar bajo amenaza”.