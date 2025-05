Abogado defensor del Cobra afirmó que lancha Bruma no cumplió con la normativa de seguridad

El caso del impacto de la lancha Bruma, que terminó con siete pescadores fallecidos, sigue sumando nuevos antecedentes tras los peritajes al buque Cobra, el que -según los familiares de las víctimas- muestra evidencia de una colisión directa entre ambas embarcaciones.

Si bien las diligencias, de acuerdo a lo declarado por la parte querellante, permitieron ratificar la hipótesis del choque, el abogado defensor del pesquero industrial, Alejandro Espinoza, responsabilizó a la tripulación de la Bruma por el accidente.

“Los equipos del Cobra para evitar una colisión estaban activados, y tanto el capitán como el vigía dieron aceptación para la navegación”, afirmó Espinoza, quien además aseguró que todos los protocolos de seguridad y prevención de colisiones estaban en su lugar.

Asimismo, el abogado afirmó que la lancha Bruma no cumplió con la normativa de seguridad que exige un vigía permanente. “¿Por qué no tenían vigía permanente como exige la legislación para efectos precisamente en el abordaje en la zona de alto tráfico marítimo? ¿Por qué no informaron su posición en una zona de alto tráfico marítimo y se fondearon en esa zona sin avisar por el canal 16 su posición?”, dijo.

Espinoza también hizo un llamado a realizar “una investigación seria y objetiva que permita sacar lecciones y que nos ayude a evitar que una tragedia como esta se repita en el futuro”.