[Lo+Leído] La solución del ministro De Grange ante tacos en Chicureo: usen transporte público

El ministro de Transportes y Obras Públicas afirmó que la prioridad para enfrentar la congestión en Chicureo es fortalecer el transporte público. Mientras vecinos y autoridades locales piden ampliar la infraestructura vial, expertos advierten que más pistas no resolverán el problema.

El ministro Louis de Grange afirmó que la principal respuesta a la congestión vehicular en Chicureo debe ser fortalecer el transporte público, más que seguir ampliando la infraestructura vial para automóviles.

La autoridad sostuvo que es necesario contar con servicios e infraestructura de calidad que conviertan al transporte público en una alternativa real frente al uso del vehículo particular.

La congestión en Chicureo se ha intensificado debido al fuerte crecimiento de la población del sector y a las dificultades de la infraestructura existente para absorber la demanda, especialmente en horas punta.

La Municipalidad de Colina impulsa el proyecto de ensanche de Avenida Chicureo, iniciativa que actualmente avanza en sus etapas de estudios técnicos y de vialidad.

La alcaldesa Isabel Valenzuela señaló que la ampliación de la avenida contribuiría a mejorar la conectividad del sector, aunque especialistas en transporte cuestionan que aumentar el número de pistas sea suficiente para resolver el problema.