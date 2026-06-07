Lo+leído
[Lo+Leído] La solución del ministro De Grange ante tacos en Chicureo: usen transporte público
El ministro de Transportes y Obras Públicas afirmó que la prioridad para enfrentar la congestión en Chicureo es fortalecer el transporte público. Mientras vecinos y autoridades locales piden ampliar la infraestructura vial, expertos advierten que más pistas no resolverán el problema.
- El ministro Louis de Grange afirmó que la principal respuesta a la congestión vehicular en Chicureo debe ser fortalecer el transporte público, más que seguir ampliando la infraestructura vial para automóviles.
- La autoridad sostuvo que es necesario contar con servicios e infraestructura de calidad que conviertan al transporte público en una alternativa real frente al uso del vehículo particular.
- La congestión en Chicureo se ha intensificado debido al fuerte crecimiento de la población del sector y a las dificultades de la infraestructura existente para absorber la demanda, especialmente en horas punta.
- La Municipalidad de Colina impulsa el proyecto de ensanche de Avenida Chicureo, iniciativa que actualmente avanza en sus etapas de estudios técnicos y de vialidad.
- La alcaldesa Isabel Valenzuela señaló que la ampliación de la avenida contribuiría a mejorar la conectividad del sector, aunque especialistas en transporte cuestionan que aumentar el número de pistas sea suficiente para resolver el problema.