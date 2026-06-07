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[Lo+Leído] La solución del ministro De Grange ante tacos en Chicureo: usen transporte público Lo+leído AgenciaUno

[Lo+Leído] La solución del ministro De Grange ante tacos en Chicureo: usen transporte público

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Por: El Mostrador

El ministro de Transportes y Obras Públicas afirmó que la prioridad para enfrentar la congestión en Chicureo es fortalecer el transporte público. Mientras vecinos y autoridades locales piden ampliar la infraestructura vial, expertos advierten que más pistas no resolverán el problema.

El Mostrador Fuente Preferida
  • El ministro Louis de Grange afirmó que la principal respuesta a la congestión vehicular en Chicureo debe ser fortalecer el transporte público, más que seguir ampliando la infraestructura vial para automóviles.
  • La autoridad sostuvo que es necesario contar con servicios e infraestructura de calidad que conviertan al transporte público en una alternativa real frente al uso del vehículo particular.
  • La congestión en Chicureo se ha intensificado debido al fuerte crecimiento de la población del sector y a las dificultades de la infraestructura existente para absorber la demanda, especialmente en horas punta.
  • La Municipalidad de Colina impulsa el proyecto de ensanche de Avenida Chicureo, iniciativa que actualmente avanza en sus etapas de estudios técnicos y de vialidad.
  • La alcaldesa Isabel Valenzuela señaló que la ampliación de la avenida contribuiría a mejorar la conectividad del sector, aunque especialistas en transporte cuestionan que aumentar el número de pistas sea suficiente para resolver el problema.
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