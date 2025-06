Boric acusa “genocidio” de Israel y anuncia prohibición de importaciones desde territorios ocupados

En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció un endurecimiento de la postura de Chile hacia Israel, acusando al gobierno de este país de cometer “genocidio y limpieza étnica sobre el pueblo palestino”.

Entre las medidas destacadas, el Mandatario impulsará con urgencia un proyecto de ley para prohibir la importación de productos provenientes de territorios ocupados ilegalmente por Israel y ordenó a la ministra de Defensa presentar “un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área”.

Boric reafirmó la tradición de Chile en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, destacando acciones previas como el retiro de agregados militares, la exclusión de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), y el llamado a consultas del embajador chileno en dicho país.

Además, resaltó la solicitud conjunta con México a la Corte Penal Internacional para investigar crímenes de guerra en Gaza, que derivó en órdenes de arresto contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos israelíes, y el respaldo al embargo de armas a Israel adoptado por España.

A pesar de su dura crítica, Boric fue enfático en condenar “el terrorismo de Hamás”, exigiendo la liberación de los rehenes aún en cautiverio y aclarando que “no aceptamos empates ni elegir entre barbaries”.

En su discurso, también abordó otros temas internacionales, como la condena a la ofensiva rusa en Ucrania, el fraude electoral en Venezuela, la represión en Nicaragua y la “deriva autoritaria” en El Salvador, advirtiendo que desconocer las reglas democráticas “siempre termina costando caro”.

Reacciones de Canciller y embajador

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien no acudió al Congreso a la Cuenta Pública, aseguró en Radio Infinita que los comentarios del Presidente no eran efectivos. “Hay que dejarlo bien claro: en Gaza no hay un genocidio, no hay ninguna limpieza étnica. Punto. Son hechos. En Gaza hay una guerra tremenda, como tanto la gente de Gaza como la de Israel estamos sufriendo tremendamente”, expresó el diplomático.

El Canciller Alberto Van Klaveren, en tanto, apuntó a que la importación de productos generados en zonas ocupadas por Israel, corresponde a una propuesta legislativa que se encuentra en el Congreso. “Esta es una norma muy acotada (…) no somos el único país que ha tomado una decisión en ese sentido”, manifestó en una entrevista en TVN, asegurando que la iniciativa buscaba restringir la llegada de productos que provengan de la Cisjordania ocupada.

Van Klaveren también confirmó la propuesta del mandatario sobre la dependencia de Israel en materia de defensa, apuntando que el Estado chileno avanzará en la diversificación del comercio y que las críticas no sólo dirigidas en contra de Israel, sino que incluyen al mandatario venezolano Nicolás Maduro y al salvadoreño Nayib Bukele.

Sobre este último, Boric aseguró que varios políticos chilenos se han visto seducidos por las políticas encabezadas por el presidente centroamericano en contra del crimen organizado, las que se han concretado bajo serias críticas respecto a vulneraciones a los derechos humanos. “Aparentemente las dictaduras encandilan a la derecha y a la izquierda”, expresó Van Klaveren.