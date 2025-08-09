Delegado RM baja la pelota y pide trabajo con todos los actores para enfrentar barrio Meiggs

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, pidió este sábado un trabajo colaborativo de todos los estamentos en la intervención del barrio de Meiggs, en medio de una polémica que enfrenta al alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes (RN) y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

“Las intervenciones en Meiggs vienen desde hace ya largo rato, incluso antes de la alcaldesa Irací Hassler, en la época del alcalde (Felipe) Alessandri. Es decir, han habido múltiples esfuerzos en el pasado, y es evidente que en nuestro gobierno ha habido no solo voluntad política, convicción, coordinación institucional para enfrentar distintos fenómenos de la ciudad”, dijo Durán, tras ser consultado por el conflicto en Chilevisión.

En esa línea, el exalcalde de Independencia aseguró que “lo que hay que hacer es mantener un trabajo articulado con todos los actores”, y enfatizó que esto no es posible si no es colaborativamente.

“Yo como delegado presidencial tengo el mandato legal de coordinar a los servicios públicos regionales: Impuestos Internos, servicio de Aduanas, las seremías, etc. Y el municipio juega un rol estratégico en el sentido de aportar información, capacidad táctica, guardias municipales en el sector, coordinación con la Cámara de Comercio”, agregó.

“Aquí de lo que se trata es de trabajar colaborativamente, vamos a seguir en ese esfuerzo, y le puedo asegurar que es parte del compromiso de nuestro gobierno recuperar el espacio público y muy especialmente atacar frontalmente al crimen organizado”, enfatizó Durán.

Polémica

La polémica se desató esta semana, luego de que la ministra Camila Vallejo señalara que “lo que está pasando en Meiggs es una decisión política del Gobierno. En un trabajo de Estado estamos recuperando espacios que han sido ocupados por el comercio ilegal y el crimen organizado”.

Los dichos de Vallejo fueron respondidos por el propio Desbordes, quien afirmó en Radio Pauta que “la vocera miente abiertamente. Quieren subirse a esto, me parece estupendo, pero que digan que es un trabajo entre el municipio y este Gobierno”

“Nosotros mantenemos una presencia de agentes de seguridad municipal y por ahora también carabineros permanentes, que impiden que se vuelvan a instalar. Esa es la gran diferencia con lo que hacía el periodo de la señorita (Irací) Hassler, en donde iban, desalojaban, desaparecían las policías y los guardias municipales y dos días después estaba todo igual. Ahora no está todo igual, ahora cambió rotunda y radicalmente la situación en las calles que recuperamos y es lo que vamos a seguir haciendo en adelante”, agregó.