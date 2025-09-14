León XIV cumple 70 años y vive el primer cumpleaños de su pontificado

El papa León XIV cumple este domingo 70 años de edad y vivirá su primer cumpleaños al frente del Vaticano, tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo, y con varios actos en la agenda por los que aparecerá en público.

Se trata del papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años y que alcanzó la misma edad de León XIV en 1990.

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, del matrimonio entre Louis, de orígenes franceses e italianos, y Mildred, españoles, aunque también cuenta con nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión.

En el Vaticano tradicionalmente no se celebra el cumpleaños sino el onomástico, el santo, pero los papas anteriores sí que solían pasar un día especial, recibiendo la felicitación de colaboradores, allegados, admiradores o participantes en algunas de sus audiencias.

La pasada noche, por ejemplo, miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli.

Además, los niños ingresados en el hospital ‘Bambino Gesú’ le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

En la agenda de este domingo del papa agustino consta el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles que suelen congregarse en la plaza de San Pedro.

Y por la tarde, a las 17.00 hora local (15.00 GMT), una conmemoración de los mártires por la fe en el siglo XXI en la basílica romana de San Pablo Extramuros.

Además está prevista la publicación de algunos extractos de la primera entrevista que ha concedido desde su ‘fumata blanca’ por su biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú.

Algunos de los primeros mensajes de felicitación que el papa ha recibido están firmados por la Conferencia Episcopal Italiana o por su vicario en la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina.

“Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”, escribe el purpurado.

Entretanto, León XIV sigue poco a poco acostumbrándose al hábito talar blanco, cuatro meses después de su elección, dándose a conocer entre sus fieles con un estilo nuevo.

La Santa Sede se ha ocupado de ello primero con un documental en Youtube en varios idiomas sobre su vida en Perú y en la diócesis de Chiclayo y ahora con otra producción sobre su infancia, adolescencia y anécdotas en su Chicago natal.

Además, se sabe que el pontífice planea realizar sus primeros viajes internacionales, empezando por los planes de Francisco para visitar este año Turquía por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, y también que prepara una primera publicación papal.