El desconcierto en el pueblo de Estados Unidos donde se crió Tyler Robinson

Sin embargo, las últimas 48 horas han dejado a los vecinos del pueblo preguntándose cómo el sitio considerado como la puerta de entrada a las zonas más hermosas del país pudo haber producido al presunto responsable de uno de los peores actos de violencia política en los últimos años.

Tyler Robinson, a quien las autoridades acusan de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah esta semana, residía en esta localidad, que cuenta con apenas 35.500 habitantes, aseguró la policía.

El joven de 22 años se encuentra bajo custodia después de que su padre aparentemente lo convenciera de entregarse.

Uniformados locales y federales se lanzaron a las calles habitualmente tranquilas de Washington y la cercana St. George, golpeando puertas y cerrando vías al tráfico mientras llevaban a cabo su investigación.

Afuera de la casa de la familia Robinson en Washington, los vecinos expresaron su consternación por la posibilidad de que un residente pudiera haber cometido semejante ataque.

“Conmociona a la comunidad porque uno no se lo espera”, dijo Addi Jacobson, de 20 años, quien recientemente se mudó a la casa de su abuela.

Jacobson aseveró que no conocía personalmente a la familia Robinson, pero su abuela sí.

“Simplemente ha dicho que, por lo que ha visto y lo que sabe, son una gran familia, ciudadanos comunes. (Mi abuela) usó las palabras ‘gente muy patriota'”, agregó.

“Conocemos a su familia. Todo nuestro barrio es muy cercano”, dijo otra vecina que vive a la vuelta de la esquina. La mujer le pidió a la BBC que no revelara su nombre debido al acalorado debate político que ha desatado el asesinato de Kirk.

La vecina afirmó que Tyler Robinson “era un niño bastante tranquilo”, mientras que sus hermanos menores participaban más en actividades comunitarias y deportivas.

Por su parte, se refirió a su madre como “una mujer increíble” y a su padre como “un gran trabajador”. Y contó que ambos asistían ocasionalmente a una iglesia mormona cercana.