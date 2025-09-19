0-0: Alianza Lima y Universidad de Chile dejan todo para la vuelta

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron este jueves sin goles en el estadio Alejandro Villanueva de Lima en el partido que cerró la tanda de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dejaron todo para definir la clasificación el próximo jueves en la ciudad chilena de Coquimbo.

El equipo blanquiazul, que dirige el argentino Néstor Gorosito, se quedó con las ganas de ratificar su gran momento internacional, que le ha llevado a pasar por encima de equipos como el Boca Juniors argentino y el Gremio brasileño, al dejar pasar la oportunidad de ganar en su estadio de La Victoria.

Apenas iniciado el partido, el árbitro brasileño Ramón Abatti anuló un gol de Maximiliano Guerrero para la Universidad de Chile por posición adelantada, y en el contragolpe el peruano Kevin Quevedo tuvo el primer remate al arco rival, pero el disparo cruzó cerca a la portería de Castellón y salió a un lado.

A su vez, el veterano goleador de Alianza, Hernán ‘Pirata’ Barcos, mantuvo el ataque al club chileno e intentó sorprender con un remate desde fuera del área que mandó el balón desviado.

La visita, vistiendo de alternativo rojo, recuperó el orden de su juego y se acercó al área de Viscarra, pero sin llegar a tentar el arco blanquiazul.

El ecuatoriano Eryc Castillo se escapó solo en un contragolpe blanquiazul y quedó a pocos metros del arco rival, pero su remate fue desviado por Matías Zaldivia al córner.

La defensa del ‘Romántico Viajero’ se plantó con mayor seguridad hacia el final del primer tiempo y bloqueó las llegadas de Alianza a su área.

Los blanquiazules también sufrieron la anulación de un gol de Fernando Gaibor, al final del primer tiempo, después de que el árbitro verificó en el VAR una mano de Quevedo en la jugada previa.

En el segundo tiempo, el técnico de Universidad de Chile, el argentino Gustavo Álvarez, un viejo conocido del fútbol peruano por haber dirigido a Sport Boys y Atlético Grau, puso en el campo al uruguayo Sebastián Rodríguez, un exjugador de Alianza Lima, para reemplazar a Marcelo Díaz.

Los visitantes ganaron el mediocampo con la activa presión de Hormazábal y Aránguiz, pero falta el remate en el área chica, mientras que los locales dejan el ataque y se concentran en la defensa.

En el minuto 63, el defensa Zambrano recibe su segunda tarjeta amarilla por un codazo a Aránguiz y sale expulsado, dejando a Alianza Lima con diez jugadores.

Aprovechando la superioridad numérica en el campo, Assadi remata por Universidad de Chile, pero Viscarra controla sus balones.

Un tiro libre ejecutado por Alianza termina en un cabezazo de Castillo que recibe Castellón en ambas manos para defender el empate.

Alianza Lima visitará la próxima semana a Universidad de Chile en la ciudad de Coquimbo, debido a la suspensión del estadio de la U por los incidentes violentos que un grupo de barras bravas protagonizaron en el encuentro de vuelta de los octavos de final contra el Independiente de Argentina.

– Ficha técnica:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui (Pedro Aquino m.75), Fernando Gaibor, Sergio Peña (Alan Cantero m.62), Kevin Quevedo (Gianfranco Chávez m.65); Eryc Castillo y Hernán Barcos (Gaspar Gentile m.75) .

Entrenador: Néstor Gorosito.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero (Nicolás Fernández m.46), Marcelo Díaz (Sebastián Rodríguez, m.46), Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda (Felipe Salomoni m.72); Javier Altamirano, Lucas Assadi (Leandro Fernández m.87); y Nicolás Guerra (Rodrigo Contreras m.72).

Entrenador: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Ramón Abatti, de Brasil. Expulsó a Carlos Zambrano (Aliaanza lima) y amonestó a Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Rodrigo Contreras.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima.