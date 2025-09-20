“Orcos zurdos”: diputada Camila Flores (RN) es increpada en una fonda en Viña del Mar

La diputada y actual candidata a senadora, Camila Flores (RN) fue increpada por una usuaria de TikTok durante los últimos días, informó radio Biobio.

La congresista de la región de Valparaíso se encontraba participando de las celebraciones de Fiestas Patrias en el Sporting de Viña del Mar, cuando ocurrió el suceso.

Todo quedó registrado en la red social mencionada anteriormente, cuando la usuaria @latiagabyrespaldo se acercó a Flores para decirle que el país no se cae a pedazos.

“Solo quería decirle que Chile no se cae a pedazos”, le dice la mujer a Flores.

Al verse increpada, Flores le responde rápidamente: “Sí se cae, por culpa de ustedes, los orcos zurdos”.

“Mentira, no se cae a pedazos, está toda la gente feliz aquí”, le replicó la tiktokera.