Efecto dominó en Ciencia: salida de Araos y renuncias en cadena golpean a Lincolao

La primera salida a nivel de subsecretarías del gobierno de José Antonio Kast se concretó este lunes con la renuncia del subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, en medio de semanas de tensión interna en la cartera encabezada por Ximena Lincolao.

Según versiones recogidas por La Tercera, el quiebre se produjo cuando la ministra solicitó ejecutar un ajuste que contemplaba la salida de cerca de 40 funcionarios, equivalente a alrededor de un tercio de la dotación. Distintas fuentes sostienen que Araos manifestó reparos al proceso y puso su cargo a disposición.

No obstante, desde el ministerio descartan una confrontación directa y atribuyen la salida a “diferencias de estilo” y a distintos ritmos de gestión, aunque reconocen que el debate interno por las desvinculaciones tensionó la relación entre ambas autoridades.

La crisis quedó en pausa mientras Lincolao viajaba a Estados Unidos en actividades del programa “Choose Chile”, pero el conflicto siguió abierto al interior de la cartera. Según distintas fuentes, antes de salir del país la ministra dejó encaminado el proceso de desvinculaciones y encargó al subsecretario su implementación, episodio que terminó profundizando el quiebre.

Efecto dominó

Con el regreso de Ximena Lincolao a Chile este lunes, la salida de Rafael Araos terminó por concretarse. El ahora exsubsecretario se despidió de los funcionarios y oficializó su renuncia. Junto a él también dejaron la cartera la jefa de gabinete, Camila Skewes, y la jefa jurídica, Alejandra Tagle.

Desde el ministerio confirmaron además una cuarta salida durante mayo: la de Rodrigo Escobar, asesor legislativo de la cartera. No obstante, precisan que su renuncia ocurrió días antes y que no estaría vinculada directamente al conflicto entre Araos y la ministra.

En una cartera que ya venía operando bajo criterios de austeridad y donde se habían fusionado equipos del ministerio y la subsecretaría para reducir costos, la seguidilla de salidas dejó a Lincolao sin buena parte de su círculo operativo.

Como subrogante asumirá Carolina Rossi, una de las incorporaciones recientes de la ministra.

La caída de Araos tiene además un componente político incómodo para La Moneda. El infectólogo —sin militancia, con paso por Harvard y conocido por su rol en Epidemiología durante la pandemia— había sido una de las apuestas técnicas del inicio de administración. Su perfil, más bien alejado de las trincheras partidarias, calzaba con la idea de instalar cuadros especializados en áreas sensibles. Pero terminó chocando con la lógica de ajuste fiscal que hoy atraviesa al gobierno.

En el ministerio, además, varios funcionarios describen un ambiente interno cada vez más áspero. La sensación que circula en los pasillos es que el conflicto no se trataba solo de despidos, sino también de una convivencia ya deteriorada entre el equipo de la ministra y parte importante de los trabajadores. Y aunque en Palacio intentaron manejar la salida con discreción y ganar un día más antes de oficializarla, el ruido interno ya era demasiado evidente como para seguir escondiéndolo.